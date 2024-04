Kim Kardashian se olvida del jet set y asiste a la Casa Blanca para hablar sobre justicia penal

Durante unas horas, la celebrity Kim Kardashian abandonó el mundo del jet set y se trasladó a la Casa Blanca donde sostuvo un encuentro con Kamala Harris, vicepresidenta de la nación

Reunidas con un grupo reducido de personas, ambas dialogaron sobre sobre el avance de la justicia penal, la cual permite la reinserción a la sociedad de algunos ciudadanos después de haber cumplido con sus condenas por haber cometido delitos de bajo impacto.

En el evento también participaron Jason Hernández, Bobby Darrell Lowery, Jesse Mosley y Beverly Holcy.

Todos ellos fueron indultados por el presidente Joe Biden, de lo cual hablaron a la par de describir sus experiencias con el sistema de justicia.

Al respecto, Kamala Harris reconoció ser defensora de la idea de ofrecerle una oportunidad a los ciudadanos que muestren una conducta distinta después de haber estado en prisión.

“Creo firmemente en el poder de la redención. ¿No es una señal de una sociedad civil que permitamos a las personas una forma de recuperar su camino y les brindemos el apoyo y los recursos que necesitan para hacerlo?”, expresó.

Kim Kardashian se ha convertido en defensora de la justicia penal. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Kardashian quien, en 2018, se reunió con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval para hablar sobre la necesidad de replantear la justicia penal poniendo como ejemplo el caso de Alice Marie Johnson, mujer sentencia de cadena perpetua, logró que el republicano les pidiera a sus funcionarios revisar el tema.

Posteriormente, la modelo regresó a Washington en otras dos ocasiones, y aunque en la actualidad opera una administración distinta, no quita el dedo del renglón al revisar periódicamente los avances sobre de justicia penal.

“Cada vez que he visitado una prisión, he conocido a algunas de las personas más inteligentes con las ideas más brillantes y creo que ver los cambios que se están produciendo para facilitar su reingreso cambiará mi vida y me dará Mucha gente tiene la esperanza“, expresó la mujer de ascendencia armenia quien cuenta con 363 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Al respecto, el objetivo de los demócratas es lograr enviar una señal a los votantes a través de Kim Kardashian acerca de la benevolencia mostrada hace un par de día por Joe Biden al concederles clemencia a 16 personas que, en su momento, terminaron en prisión.

