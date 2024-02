Kim Kardashian reflexionó sobre si alguna vez volverá a casarse: “Es algo importante, no lo tomo a la ligera”

Kim Kardashian no está segura si volverá a casarse de nuevo. No porque no quiera, sino porque es complicado encontrar a una persona que entienda y encaje en su extravagante estilo de vida.

En una reciente entrevista con James Corden en el programa de radio This Life of Mine, la socialité aseguró que no está segura si volverá a casarse. “Realmente no lo sé. Hay momentos en los que pienso: ‘¿Sabes qué? Entiendo que mi vida es realmente grande y entiendo que se necesita una persona realmente especial y única para querer lidiar con eso’”, dijo.

“Creo que mi vida es muy divertida y quien venga a mi vida lo pasará muy bien, pero es mucho”, agregó.

Kim aseguró que no se siente sola, todo lo contrario. “Tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo mi familia”, indicó la empresaria, quien reconoció que también disfruta compartir su vida con una pareja, pero es algo que se lo toma con mucho cuidado. “Es algo tan importante que no lo tomo a la ligera”, aseguró.

Aunque algunas de las parejas de Kim han estado involucradas en el mundo del espectáculo, la socialité aseguró que no es necesario que seas personas famosas. Para ella lo importante es que comprendan su estilo de vida.

Kim tiene claro lo que busca en un hombre, incluso tiene una lista en su teléfono con las características y atributos que le gustaría que tuviera su futura pareja. “Responsable de sus acciones. Asume responsabilidad. Buenos dientes. Puede defenderse. No tengo que cuidar niños todo el tiempo”, son algunas de las casillas de su lista de su “hombre ideal”.

Kim es realista. Sabe que es muy difícil que una persona cumpla con todos los requerimientos de su lista; sin embargo, hay algunos aspectos que son prioridad para ella. “Quiero decir, simplemente una persona buena y genuina, motivada y que tiene sus propias motivaciones en la vida. La lista es muy larga”, dijo.

Kim Kardashian se ha casado tres veces. La primera con Damon Thomas entre 2000 y 2004, luego con Kris Humphries de 2011 a 2013. Finalmente, con Kanye West, ahora Ye, de 2014 a 2022. Con el rapero tuvo tres hijos: North, 10, Saint, 8, Chicago, 6 y Psalm, 4.

Recientemente, a Kim se le ha vinculado sentimentalmente con Odell Beckham Jr., jugador fútbol americano estadounidense. De acuerdo con Entertainment Tonight, una fuente aseguró que ambos se conocen desde hace un tiempo y comenzaron a salir hace poco.

“Han sido amigos durante mucho tiempo y, naturalmente, se llevan bien el uno con el otro. Las cosas son fáciles entre ellos y él no busca llamar la atención ni ser el centro de atención”, dijo la fuente.

Los rumores de un posible romance entre Kim y Odell surgieron en noviembre del año pasado, cuando la socialité asistió a la fiesta de cumpleaños del jugador de futbol americano en Nueva York.

La semana pasada, ambos asistieron a la misma fiesta previa al Super Bowl y fueron fotografiados juntos por primera vez, lo que podría ser una confirmación de los rumores.

