Kim Kardashian no tiene interés en entrar en una nueva polémica con Taylor Swift

Tras publicación del nuevo disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, sus fanáticos no tardaron en especularan que unas sus canciones, “thanK you aIMee”, era para Kim Kardashian, aunque la cantante no lo ha confirmado.

Sin embargo, a Kim Kardashian no le interesa entrar en una nueva polémica con Taylor Swift. De acuerdo con Entertainment Tonight, una fuente aseguró que la socialité supero su enemistad con la cantante.

“Kim ha superado la disputa con Taylor y no le importa su canción ‘thanK you aIMee’. Ella lo ha dejado en el pasado, especialmente porque su drama ocurrió hace tanto tiempo”, aseguró la fuente.

La fuente aseguró que Kim no quiere más polémica con Taylor. “Kim respeta a Taylor como artista, pero no tiene un fuerte deseo de resolver sus diferencias en este momento”, dijo.

La semana pasada, tras el lanzamiento de The Tortured Poets Department, empezaron a especular que “thanK you aIMee” estaba dedicada a la socialité porque las letras mayúsculas en el nombre de la canción forman su nombre: KIM.

El pasado viernes, Taylor lanzó The Tortured Poets Department, undécimo disco de su carrera al que le dan forma 31 canciones, 15 más de lo que se esperaba.

Primero la cantante lanzó las primeras 16 canciones, muchas inspiradas en su relación con el actor Joe Alwyn. A las pocas horas de publicados los temas, la cantante sorprendió al anunciar que es un álbum doble. En ese momento lanzó 15 canciones adicionales.

“Sorpresa a las dos de la madrugada: The Tortured Poets Department es un doble álbum secreto. Había escrito mucha poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones adicionales. Y ahora la historia ya no es mía… es toda suya”, escribió la cantante en sus redes sociales.

En febrero, durante la ceremonia de los Grammy, Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo álbum: The Tortured Poets Department.

Luego de llevarse el gramófono a Mejor Álbum Vocal Pop por Midnights, la cantante de 34 años de edad sorprendió a todos al anunciar a través de sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo disco.

“Todo vale en el amor y la poesía… Nuevo álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Salida el 19 de abril”, escribió Swift en la publicación de Instagam para anunciar su nuevo disco.

El anuncio de The Tortured Poets Department, que se publicará el 19 de abril, llegó después de que la cantante cambiara su foto de perfil en Instagram por una en blanco y negro parecida a la del anuncio del lanzamiento del nuevo disco.

Actualmente, Taylor Swift está en una breve pausa de su gira The Eras Tour antes de comenzar la etapa europea del tour en mayo por Francia, Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

