Nuevo disco de Taylor Swift: la inesperada reacción de Matty Healy, el ex que la habría inspirado

Algunas canciones del álbum “The Tortured Poets Department” de Taylor Swift podrían estar relacionadas con Matty Healy, el vocalista de ‘The 1975’, debido a pistas en las letras que sugieren esta conexión.

Debido a estos rumores, el británico fue interceptado por la prensa mientras caminaba por las calles de Los Ángeles. Le preguntaron qué opinaba del nuevo álbum de la estrella pop y respondió con una sonrisa: “Realmente no lo he escuchado mucho, pero estoy seguro de que es bueno”.

Matty Healy was asked about Taylor Swift's new album 'The Tortured Poets Department.’ pic.twitter.com/FVLUGlwM96 — Pop Crave (@PopCrave) April 24, 2024

Ante sus declaraciones, los fanáticos de la artista escribieron -en redes sociales- que actuó de forma educada, mientras que otros manifestaron que era evidente que no lo había escuchado por su sonrisa.

Los rumores de una relación entre los dos inició hace una década, por algunas pistas de la artista y el vocalista. Pero, después de terminar su relación con Joe Alwyn -en el 2023- los artistas fueron fotografiados juntos.

¿Qué canciones de TTPD están dirigidas a Matty Healy?

Taylor Swift no ha confirmado si algunas canciones de TTPD son para el británico. Sin embargo, los swifties tienen varias teorías al respecto y encontraron algunas conexiones.

En la primera canción del disco ‘Fortnight’, junto a Post Malone, la artista habla de un breve romance que duró solo una “quincena”, dicha palabra es usada más en el inglés británico, nacionalidad de Healy.

Matty Healy de la banda The 1975 en Austin, Texas. Crédito: Jack Plunkett/Invision/AP.

En la siguiente canción ‘The Tortured Poets Department’, Swift menciona a un amante que dejó su máquina de escribir. En entrevistas anteriores, el cantante ha mencionado que él es del tipo de personas que le gustan las máquinas de escribir.

También contiene referencias a bandas que a Healy le gusta, como The Starting Line.

Otra canción que podría indicar que está dirigida al músico es ‘But Daddy I Love Him’, en dicha composición, la artista habla de un romance que el mundo y su familia no ven con buenos ojos y ella lo sabe, pero aún así lo ama.

De acuerdo a la teoría de los fans, ‘I Can Fix Him (No I Really I Can’t)’ también está dirigida a él, ¿la razón? Hace referencia a una persona que fuma y que es criticada por el público, en ambos casos, la descripción corresponde a Healy.

¿A quién más hace referencia Taylor Swift en TTPD?

Swift también dedicó algunas canciones a Joe Alwyn y a la relación que mantuvo con él por seis años.

El track cinco ‘So Long, London’, hace referencia directa al actor de origen británico. La intérprete de ‘Cruel Summer’ -durante su noviazgo- vivió en la ciudad y recuerda esos momentos en la canción.

La canción es considerada una “hermana” de la canción ‘You’re Losing Me’ del disco ‘Midnight’.

‘My Boy Only Breaks His Favorite Toys’, dicha la obra es una metáfora a una persona que desecha a otra como los niños dejan de lado a sus juguetes viejos. Como la misma artista explicó para Amazon Music, la canción trata de “ser el juguete favorito de alguien hasta que te rompe y luego no quiere jugar más contigo”.

“Así es como muchos de nosotros estamos en relaciones en las que una persona nos valora mucho al principio y luego, de repente, nos rompen o nos devalúan en su mente. Todavía nos aferramos al ‘No, no, no’. Debiste haberlo visto la primera vez que me vio. Volverá a eso. Volverá a eso”, explicó la estadounidense.

