Shania Twain, la reina del country-pop, habla sobre el éxito de Taylor Swift

En 1998 Shania Twain rompió muchos récords con su álbum Come On Over, ganándose el título de “la reina del country-pop”. Ahora fue cuestionada acerca del éxito obtenido por Taylor Swift, quien comenzó como una de sus fans y desarrolló una propuesta musical con la que ha ganado millones de fans en el mundo.

Entrevistada para la revista Haute Living, Shania, de 58 años, declaró ser una admiradora de Swift: “Esa chica está trabajando duro. Vive una existencia agotadora, pero se ha dedicado y comprometido consigo misma, con su arte y su trabajo”.

Twain quedó sorprendida al acudir el año pasado a uno de los conciertos de Taylor, y ahí se dio cuenta del compromiso que ésta tiene con sus fans, además de que es una perfeccionista: “Ni siquiera se trata de ambición, aunque estoy segura de que la mayoría de la gente la llamaría ambiciosa. Taylor es una gran trabajadora y estoy segura de que tiene grandes objetivos. Pero no todo es ambición: se trata de pasión y de comprometerse con tu pasión”.

Shania comentó que a ella también le costó mucho trabajo darse a conocer a nivel mundial, y para eso es necesario tener valor: “No diría que estoy orgullosa de todo lo que he hecho. Orgullo no es una buena palabra para mí, porque no creo que puedas atribuirte el mérito de los dones creativos si naciste con ellos; sólo puedes atribuirte el mérito de haberlos desarrollado. De lo que diría que estoy orgullosa es de haber tenido el valor de correr riesgos, de haber podido ser muy trabajadora y dedicada”.

Actualmente Shania Twain está preparando la celebración por el 25 aniversario del lanzamiento de Come On Over, así como su tercera residencia en Las Vegas. Los conciertos serán el el Teatro Bakkt del resort y casino Planet Hollywood, a partir del 10 de mayo.

