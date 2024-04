A horas del estreno de ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift: ¿Qué deberías saber?

Taylor Swift está lista para mostrar otra faceta de su carrera musical con ‘The Tortured Poets Department’. Se trata de su undécimo disco y se estrenará el 19 de abril.

En este material musical, se apega a sus máximos colaboradores: su mejor amigo, Jack Antonoff y Aaron Dessner.

Aunque aún se desconoce el sonido de TTPD (abreviatura en inglés del disco), se ha convertido en el disco más guardado en la historia de Spotify, de acuerdo a lo anunciado por la plataforma streaming, y en el álbum con mayor número de descargas ilegales.

¿Cuántas canciones tendrá TTPD de Taylor Swift?

El disco contará con 16 canciones y dentro de ellas dos colaboraciones: Una con Florence Welch llamada ‘Florida!!!’ y ‘Fortnight’ con Post Malone, dicha pieza será el primer single del disco.

En su cuenta de Instagram, Taylor Swift anunció que el video saldría el 19 de abril a las 8:00 p.m. (ET).

Sumado a las canciones, el disco contará con dos largometrajes, de acuerdo a las declaraciones de Swift.

¿De dónde viene el título del disco?

Existen diferentes teorías alrededor del nombre de TTPD, ¿la razón? Todos los nombres de los discos de Taylor Swift, hasta ahora, están compuestos por una o dos palabras y sería el primer material musical con cuatro.

De momento, su discos son: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnight.

Sobre el título de TTPD, los swifties creen que el nombre proviene de un grupo que compartía su exnovio Joe Alwyn con el actor Paul Mescal. En una entrevista para Variety en 2023, el actor confesó que el grupo de WhatsApp se llamaba: ‘The Tortured Man Club’.

¿Qué género es el disco?

De acuerdo, a los detalles de los vinilos el disco está dentro del género pop. Pero, aún Swift no asoma más detalles sobre el tema.



Los seguidores creen que el álbum podría verse influenciado por sus discos ‘Folklore’ y ‘Evermore’, ya que la estética utilizada en la promoción del álbum apunta en esa dirección.

Además, la participación de Jack Antonoff y Aaron Dessner en la producción del disco sugiere que podría tener un estilo pop-indie con influencias del folk.

Tracklist de TTPD:

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!!! (feat. Florence + The Machine)

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Estas son las canciones principales del álbum y en cada una de las ediciones hay una canción diferente: The Bolter, The Albatross, The Black Dog y The Manuscript.

En las últimas semanas, Taylor Swift ha intensificado la promoción de su disco. Ha colaborado con Apple Music para crear listas de reproducción que representan las cinco etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Pero eso no ha sido todo, ha llevado su promoción al mundo físico al inaugurar una especie de biblioteca en honor al disco ‘The Tortured Poets Department’, con la colaboración de Spotify en Grove, Los Ángeles.

¿Dónde escuchar TTPD?

El disco estará disponible a las 12:00 a.m. (ET) en plataformas streaming como Apple Music y Spotify.

En la página web de la cantante, los fanáticos podrán comprar el vinilo de las cuatro diferentes ediciones.

