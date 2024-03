Una guía para entender todo lo que hay detrás de ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift

Taylor Swift se prepara para inaugurar una nueva era con el lanzamiento de su undécimo álbum, titulado The Tortured Poets Department, el cual estará disponible a partir del próximo 19 de abril.

Desde su emocionante anuncio en los Premios Grammy 2024, Swift ha revelado una variedad de versiones y ha compartido numerosas pistas sobre la creación de este disco.

El álbum tendrá16 piezas musicales inéditas más un bonus track: The Manuscript, mientras que cada versión incluirá una canción nueva tituladas The Bolter, The Albatross y la última The Black Dog.

De acuerdo a diferentes teorías, el disco podría estar dedicado a la relación que mantuvo con el actor, Joe Alwyn. La cantante reveló que tenía dos años trabajando en ese disco, en ese tiempo aún estaba con Alwyn.

Otro dato es que, según la propia artista, es un disco de desamor y dijo que no había escrito letras así desde su álbum Red.

¿Por qué el disco se llama The Tortured Poets Department?

En toda la discografía de Taylor Swift, sus discos tienen nombres que incluyen una o dos palabras. Por esa razón, el nombre tan largo llamó la atención de los fans, quienes comenzaron a investigar qué había detrás.

De acuerdo a fuentes de People, el nombre hace referencia a un grupo de WhatsApp de Joe Alwyn con dos de sus amigos: Paul Mescal y Andrew Scott llamado “Tortured Man Club“. El nombre del chat se supo debido a declaraciones del propio actor.

Otra teoría es que el disco tenga una conexión con la película La sociedad de los poetas muertos que se estrenó en 1989, año de nacimiento de la cantante.

¿Cuáles son las canciones del álbum?

El tracklist del disco está compuesto por un lado A, B, C y una parte final. En la primera sección están las canciones:

Fortnight

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

En la parte B, destacan:

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!!

En el lado C:

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

En la parte final del disco:

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Los bonus tracks son: The Manuscript, The Bolter, The Albatross y el último The Black Dog.

Cada uno de los temas extras serán lanzados en una versión diferente y se presume que no estarán disponible en las plataformas digitales, así como ocurrió con You’re losing me del disco Midnight.

¿Qué canciones pueden hablar directamente de Joe Alwyn?

De acuerdo a los títulos de las canciones, hay algunas que pueden referirse directamente a Joe Alwyn y hacen guiños a títulos de otras canciones de Swift.

My Boy Only Breaks His Favourite Toys: En esa canción Taylor Swift estaría haciendo referencia a Cruel Summer de su álbum Lover, en especial en la parte que dice: “Bad, bad boy, shiny toy with a price / You know that I buy it”.

So Long, London: En Lover, Swift le dedicó varias canciones a Alwyn y una de las más notorias fue London Boy. Se cree que esta pieza está dedicada al actor, puesto que él nació y creció en Londres.

En una parte de su relación, Taylor Swift se mudó con él a esa ciudad.

Fresh Out the Slammer: El título hace un eufemismo referente a salir de la cárcel. En la canción Ready For It?, de su disco Reputation, Taylor Swift se refiere a su entonces pareja como un carcelero y pueden que tengan relación.

¿Quiénes aparecerán en el álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift?

La artista compartirá algunas canciones con dos reconocidos artistas: Post Malone en su canción Fortnight y con Florence, de la banda Florence + The Machine, en Florida!!!

Aún se desconoce quiénes son los productores de la canción, pero se intuye que Swift seguirá trabajando con uno de sus mejores amigos Jack Antonoff.

¿Qué color representará esta era de Taylor Swift?

Taylor Swift es conocida por su grandes apuestas en el marketing de sus álbumes, hecho que se ve reflejado en sus “eras” y la estética que usa en sus discos.

Taylor Swift recibiendo su Grammy número 13 y anunciando su próximo álbum ‘The Tortured Poets Department’. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Cada material musical de la artista tiene un color y durante la promoción del mismo Swift se viste de colores alusivos y lo refleja en sus redes sociales.

Para The Tortured Poets Department, Taylor Swift ha utilizado un filtro color sepia y en la estética el blanco ha predominado, por lo tanto se presume que ese es el color que usará durante toda la temporada.

Incluso, lo dejó claro en el vestido que usó para los Grammy 2024.

Sobre los géneros musicales que explorará Taylor Swift este nuevo disco no hay mucha información al respecto, debido a que se ha mantenido en un total hermetismo. De acuerdo a la estética del disco, es probable que tenga aires de sus discos Evermore y Midnight.

