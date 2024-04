Taylor Swift reaccionó a la versión de “All Too Well” de Ryan Gosling en Saturday Night Live

A Taylor Swift le gustó la versión de Ryan Gosling de su canción “All Too Well”. El domingo, la cantante de 34 años de edad reaccionó al divertido sketch del actor para despedirse de Ken, el personaje que interpretó en Barbie y que le dio su primera nominación a los Oscar.

La cantante compartió su reacción a través de sus historias de Instagram. “¡¡¡Demasiado bien (Ryan y Emily’s version)!!!”, escribió Taylor. “Mírenme accidentalmente cantando esta versión en la gira. Este monólogo lo es TODO”, agregó la cantante que el fin de semana disfrutó de Coachella junto a su novio Travis Kelce.

El sábado, Ryan Gosling fue el anfitrión de Saturday Night Live, donde cerró definitivamente su etapa como Ken y qué mejor forma de hacerlo que con una canción de Taylor Swift.

Gosling aseguró que ya era momento de decirle adiós a Ken. “No voy a hacer ninguna broma sobre Ken, porque no es gracioso”, dijo.

“Ken y yo tuvimos que separarnos. Fuimos demasiado profundos y se acabó, así que no voy a hablar de eso”, agregó el actor, quien no pudo cumplir su palabra y confesó que sí hablaría un poquito del personaje.

“Cuando interpretas a un personaje con tanta fuerza, durante tanto tiempo, es simplemente… ‘dejarlo ir’. Se siente como una ruptura y para procesar una ruptura, solo hay una cosa que puede ayudar: la música de la gran Taylor Swift”, aseguró antes de sentarse ante un piano de cola para interpretar su propia versión de “All Too Well”.

“Porque yo solo era Ken y ahora solo soy Ryan”, decía parte de su “All Too Well” (Ryan’s Version). Sin embargo, cuando estaba concentrado en su performance, Emily Bunt, su coprotagonista en The Fall Guy, lo interrumpió para reprocharle que no estaba promocionando su nueva película.

El actor no le prestó atención y continuó su interpretación hasta que la situación se tornó violenta cuando Bunt le arrojó una botella y una silla a Gosling para intentar detenerlo, pero no pudo.

El actor aprovechó sus habilidades de persuasión y le recordó a la actriz su personaje de Kitty en Oppenheimer, lo que la puso nostálgica y la motivo a unirse al actor en la canción.

Los actores finalizaron su performance despidiéndose “para siempre” de ambos personajes. “Adiós, mi dulce príncipe”, dijo Gosling antes de apagar una vela con la imagen de Ken.

En marzo, Saturday Night Live anunció que Ryan Gosling sería el presentador del episodio número 17 que salió este sábado 13 de abril.

La participación de Gosling en Saturday Night Live este sábado era la tercera que hacía el actor en el programa.

Seguir leyendo: