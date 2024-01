Reacción de Ryan Gosling se vuelve viral por premio en los Critics Choice Awards

Durante la reciente entrega de los Critics Choice Awards en Barker Hangar, Santa Mónica, California, Ryan Gosling se convirtió en el centro de atención al protagonizar uno de los momentos más inusuales de la noche. La canción “I’m Just Ken” de la película Barbie se alzó con el premio a Mejor Canción, superando a favoritas como “What Was I Made For” de Billie Eilish y “Dance the Night” de Dua Lipa, generando diversas reacciones en redes sociales.

A diferencia de la típica preparación de discursos en las ceremonias de premios, Ryan Gosling demostró auténtica incredulidad ante la victoria de la canción. La cámara captó su expresión perpleja en tiempo real, revelando su escepticismo como si todo fuera parte de una elaborada broma.

A pesar de ser uno de los escritores de la canción junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt, cuando se llamó a los ganadores para aceptar el premio, Gosling permaneció entre el público, mostrando su asombro y aplaudiendo desde la mesa.

Durante el discurso de aceptación, Ronson reconoció la importancia de Gosling en dar vida a la canción. “Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro”, afirmó, mientras Gosling respondía desde la audiencia con una sonrisa radiante. “Hiciste que el mundo se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias”.

En el encuentro con la prensa tras bastidores, Ronson expresó su entusiasmo ante la idea de un musical de “Barbie” en Broadway y bromeó sobre tener 12 canciones listas, esperando la llamada para su realización. Sobre la posibilidad de ver a Gosling interpretar “I’m Just Ken” en los premios Óscar de este año, Ronson respondió con seriedad: “Con muchas ganas”.

“I’m Just Ken” se convirtió en un fenómeno viral tras el estreno de Barbie, y aunque el público tiene un amor innegable por Gosling, las redes sociales se inundaron de memes argumentando que la canción de Billie Eilish debería haber ganado, tal como lo hizo en los pasados Globos de Oro.

Ryan Gosling Regala a los Fans de Barbie un Adelanto Navideño con “Ken The EP”

En temporada decembrinas los fans de Barbie y Ryan Gosling, disfrutaron de “Ken The EP” con tres nuevas versiones de la canción nominada a los premios Grammy “I’m Just Ken”. Entre estas versiones se incluye una con temática navideña.

La cuenta oficial de Barbie The Album compartió un fragmento del animado número musical de Ryan Gosling y el productor Mark Ronson en su cuenta de X/Twitter. La canción titulada “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)” agrega un toque festivo a la versión original de la película, incorporando campanillas y coros alegres para sumergirnos en la temporada.

A pesar de la temática navideña, Gosling quiere recordar a todos que Ken es para todo el año, no solo para la Navidad. El EP también incluye la canción original “I’m Just Ken” junto con dos nuevas versiones: “In My Feelings Acoustic” y “Purple Disco Machine Remix”.

La canción original, interpretada por Gosling en la película Barbie, se convirtió en un éxito instantáneo con el lanzamiento de la superproducción dirigida por Greta Gerwig. La canción aseguró un lugar en la lista Billboard Hot 100 y fue objeto de una parodia realizada por Pete Davidson en Saturday Night Live.

Barbie batió récords tras su estreno el pasado 21 de julio como parte de la experiencia “Barbenheimer”. La película recibió elogios tanto de críticos como de fans, siendo descrita en nuestra propia crítica como una “montaña rusa hiperfemenina” que ofrece “una reflexión sobre la feminidad y los cánones de belleza narrada a través de un juguete inmortal que ha acompañado, y sigue acompañando a muchas generaciones”.

