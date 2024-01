Ryan Gosling habla sobre la posibilidad de cantar “I’m Just Ken” en la entrega de los premios Oscar

En unos días se darán a conocer los nominados a los premios Oscar, y uno de los más esperados para figurar en ese listado es Ryan Gosling, quien interpreta en la película “Barbie” el tema “I’m Just Ken”, uno de los favoritos para competir en la terna de Mejor Canción Original.

Si ese track (escrito por Mark Ronson y Andrew Wyatt) resultara nominado, lo más probable es que Gosling lo cantara en la ceremonia de entrega de premios, por lo que la revista W lo cuestionó al respecto: “Bueno, no me han invitado. Y no estaba pensando en eso hasta ahora, y ahora es todo en lo que voy a pensar. ¿Te pagan por cantar en los Oscar? ¿Tienes que conducir tú mismo al evento? Al menos pasan por ti, ¿no?”

Por lo pronto, “I’m Just Ken” está nominada al premio Grammy y al Golden Globe; la canción se hizo muy popular el año pasado, al grado de ocupar la lista Hot 100 de la revista Billboard; hace un mes Ryan lanzó un EP producido por Ronson con varias versiones de la canción, incluyendo una de corte navideño. Otros temas de “Barbie” que podrían competir por el Oscar son “Dance The Night”, de Dua Lipa, y “What Was I Made For” de Billie Eilish (para muchos el favorito).

El artista de 43 años también podría obtener una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto por su interpretación del muñeco Ken, algo que le resultó difícil, sobre todo en cuanto a la preparación previa al rodaje: “Era la portada del guión, y decía: “Barbie y Ken”, pero “y Ken” estaba tachado. Y mi siguiente impresión fue: ‘Es el papel más difícil que interpretaré’. ¿Cómo llegas a interpretar a un muñeco sin entrepierna de 70 años? No hay ninguna investigación que puedas hacer al respecto. No hay nadie a quien puedas imitar, ni documentales que puedas ver, ni libros escritos sobre Ken. Estás sólo en esto”.

El más reciente trabajo de Ryan Gosling, “The Fall Guy” (una comedia de acción basada en la serie de televisión de los años 80) se estrenará en Estados Unidos el 3 de mayo; mientras tanto, la lista de nominados al premio Oscar se darán a conocer el 23 de enero.

