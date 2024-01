Taylor Swift no actuará en la ceremonia de los Grammy

Tras los recientes rumores que afirmaban que Taylor Swift actuaría en los Grammy, se confirmó que la cantante estadounidense de 34 años de edad no se presentará en la edición 66 de la ceremonia de los premios que otorga la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

De acuerdo con Entertainment Tonight, la intérprete de “Karma” sí asistirá a la gala de los Grammy, el próximo 4 de febrero; sin embargo, no actuará en la ceremonia debido a los ensayos para su gira The Eras Tour, que la cantante reanudará tres días después de los premios.

Taylor Swift, quien tiene seis nominaciones por su álbum Midnights, debe irse rápido de la ceremonia para viajar a Tokio, Japón, donde tiene previsto cuatro conciertos con entradas agotadas como parte de su The Eras Tour.

Tras sus conciertos en Brasil, en los que lamentablemente falleció una fanática, la cantante se tomó un descanso de los shows, los cuales retomará el próximo 7 de febrero en Tokio.

The Eras Tour comenzó en marzo de 2023 en Estados Unidos con 53 fechas. En agosto tocó puerto por primera vez en América Latina con cuatro shows en México, tres en Argentina y seis en Brasil, que terminaron el domingo.

Este año, la gira seguirá por Japón, Australia, Singapur, Francia, Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

En diciembre, Taylor Swift rompió el Récord Guinness de la gira musical con mayor recaudación de la historia al recaudar más de mil millones de dólares con su The Eras Tour, lo que la convirtió en la gira más lucrativa de la historia.

The Eras Tour en los cines y en streaming

En octubre del año pasado, la película sobre la gira más grande y lucrativa de Taylor Swift llegó a los cines. El filme recaudó más de 250 millones de dólares en la taquilla internacional.

En ese momento, la cinta producida por la cantante de 34 años de edad se situó en el puesto número 19 de los estrenos más taquilleros del año en todo el mundo, una lista liderada por Barbie, con más de 1.441 millones de dólares, The Super Mario Bros. Movie, con más de 1.361 millones de dólares y Oppenheimer, con más de 950 millones de dólares.

En su fin de semana de estreno, The Eras Tour Film recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. En total, la película alcanzó 123,5 millones de dólares en los más 94 países en los que se proyectó, lo que la convirtió en el mejor largometraje musical de la historia al superar a Justin Bieber: Never Say Never (2011), que recaudó 99 millones de dólares.

En diciembre, The Eras Tour Film llegó hoy al streaming con una versión extendida de la película que incluye tres canciones adicionales.

The Eras Tour Film está disponible para alquiler en Prime Video, Xfinity, Sky Store, Google TV, AMC Theatres, Apple TV y VUDU.

