Taylor Swift y Karol G son las artistas más vistas en el servicio de videos VEVO durante 2023

En 2023 Taylor Swift y Karol G lanzaron exitosos álbumes y obtuvieron ganancias millonarias con sus giras mundiales. Pero las dos tienen otra cosa en común: son las artistas más vistas este año en el servicio de videoclips VEVO, que publica éstos a través de YouTube.

La intérprete de country-pop consiguió casi 650 millones de vistas a sus clips en Estados Unidos; gran parte de sus fans disfrutaban sus videos a la par de su exitosa gira The Eras Tour. Las canciones de Taylor más vistas en VEVO fueron “All Too Well: The Short Film”, “Cardigan” y “Fifteen”.

En cuanto a Karol G, por tercer año consecutivo es la artista más vista en VEVO a nivel global, con más de cuatro mil millones de vistas en 2023. El segundo lugar fue para Shakira, y precisamente ellas interpretaron a dueto el tema “TQG”, cuyo video promocional obtuvo 880 millones de vistas, convirtiéndose en el clip más visto este año en todo el mundo.

Curiosamente, el año pasado Taylor Swift no fue el Artista Más Visto en VEVO en Estados Unidos. Ese título lo tenía desde 2020 el rapper Lil Baby, quien ahora ha pasado al segundo puesto, con más de 612 millones de vistas; le siguen Karol G (más de 577 millones), Morgan Wallen (512 millones) y Drake (más de 457 millones).

Miley Cyrus también tuvo uno de los videoclips más vistos este año; el de su sencillo “Flowers” consiguió el segundo puesto en el listado de los más vistos en Estados Unidos (97.9 millones de visitas) y a nivel global (644.6 millones), siendo superada en esas dos categorías por Taylor Swift y Karol G.

