Los fans de Taylor Swift exigen a Kim Kardashian una disculpa por exponer una grabación en 2016

En 2016 Kanye West lanzó una canción llamada “Famous”, cuya letra incluía una línea en la que se mencionaba a Taylor Swift; ésta posteriormente negó que hubiera dado autorización para ello, pero Kim Kardashian, entonces esposa del rapper, publicó una conversación en la que, aparentemente, Swift accedía a que West la mencionara en ese track. Además, escribió en su cuenta de X (entonces Twitter) el mensaje: “Esperen ¿¡¿Es legítimo el Día Nacional de la Serpiente?!?!? Tienen días festivos para todos, ¡me refiero a todo en estos días!”, junto con emojis de víboras.

El incidente ha sido recordado en los últimos días, debido a las declaraciones que Taylor hizo a la revista TIME, luego de que se le nombrara Persona del Año: “Tienes un marco totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó, para decirle a todo el mundo que yo era una mentirosa. Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy duro”. (La llamada, sin editar, se publicó posteriormente en YouTube y, en efecto, la cantante no dio autorización a Kanye West de incluir comentarios obscenos sobre ella en la letra de “Famous”).

Ahora, los fans de Taylor Swift han ingresado a las redes sociales de Kim Kardashian para publicar en la sección de comentarios emojis de víboras, además de exigir que la socialité se disculpe públicamente sobre lo que hizo hace siete años. Uno de los textos escritos dice: “Para todos los que están diciendo que los fans y Swifties están siendo mezquinos y dramáticos. Esto es exactamente lo que le hicieron a ella, sólo que 10 veces peor”.

Taylor Swift hizo referencia de esos ataques en el videoclip de su sencillo “Look What You Made Me Do”, de su álbum Reputation, de 2017 (se dice que próximamente ella comenzaría a grabar una nueva versión de ese disco, pero no se sabe si habría una remembranza de ese incómodo incidente). Por entonces, la propia artista escribió en un mensaje de Instagram -que posteriormente borró- lo siguiente: “Ser retratada falsamente como una mentirosa cuando nunca me contaron la historia completa, ni formé parte de esa canción, es una difamación. Me gustaría mucho ser excluida de esta narrativa”.

Hasta el momento, ni Kim Kardashian ni Kanye West han hecho alguna declaración sobre los mensajes de los fans de Taylor Swift, ni sobre los efectos de la grabación editada. La socialité (junto con sus hermanas Kendall Jenner, Kourtney y Khloe Kardashian) es conocida por hacer caso omiso a los comentarios y críticas que se incluyen en las fotos publicados en sus redes sociales, muchos de éstos centrados en el uso de Photoshop para el retoque de las imágenes.

Sigue leyendo: