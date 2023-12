Taylor Swift recuerda sus enfrentamientos con Kanye West y Kim Kardashian: “Ya no confiaba en nadie”

Esta semana la revista TIME nombró a Taylor Swift como la “Persona del Año”, y ella concedió a esa publicación una entrevista en la que tocó diversos temas, entre ellos el escándalo que protagonizó en 2009, cuando en la entrega de los VMAs de MTV obtuvo el premio al Mejor Video Del Año, siendo interrumpida en su discurso por el rapper Kanye West, quien reclamaba que el clip de Beyoncé Knowles -que también competía en la terna- era uno de los mejores de todos los tiempos.

A ello le siguió una serie de enfrentamientos entre los dos artistas a lo largo de muchos años, en los que hubo una aparente reconciliación en 2015 y hasta comentarios de Kim Kardashian, la entonces esposa de West, quien expuso llamadas telefónicas. Ahora, en la entrevista que le hizo Sam Lansky a Swift para TIME, la cantante habló al respecto: “Tienes un marco totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó, para decirle a todo el mundo que yo era una mentirosa. Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy duro”.

Finalmente Taylor superó esa etapa y se concentró en su música. Su gira mundial es la más exitosa del año, y ya se habla de que podría grabar una nueva versión de su álbum Reputation, que lanzó en 2017. La artista de 33 años agradeció el nombramiento de TIME a través de su cuenta de Instagram: “Doy las gracias más grandes, ruidosas y agresivamente emocionadas por nombrarme Persona del Año. Realmente estoy reflexionando sobre este año y todos los años que lo precedieron. No puedo decir gracias suficientes veces”.

La conflictiva relación entre Taylor Swift y Kanye West

Luego del incidente en la entrega de los VMAs, Taylor Swift dijo que Kanye West se disculpó con ella. Al año siguiente ella dio a conocer una canción titulada “Innocent”, que muchos interpretaron como una indirecta al rapper. En 2015 ambos se encontraron en un evento y posaron para fotógrafos, pero meses después él lanzó el tema “Famous”, con referencias directas a Taylor en una atrevida letra. Fue entonces cuando comenzaron las declaraciones de una contra el otro, y Kim Kardashian intervino en el conflicto.

La socialité declaró en el verano de 2016 que Taylor Swift había aprobado la letra de “Famous” en la que se le mencionaba, algo que un representante de Swift negó rotundamente, agregando que aunque ambos artistas hablaron por teléfono en 2016, ella no autorizó ningún tipo de comentario ofensivo en dicho tema. En respuesta, Kardashian difundió un video de la llamada telefónica de su entonces esposo con Taylor, y eso provocó que ésta rompiera todo tipo de relaciones con ellos, alejándose de las redes sociales durante un año, hasta que anunció el lanzamiento de Reputation.

