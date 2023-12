The Eras Tour Film llega al streaming ¿dónde ver la película de la gira de Taylor Swift?

The Eras Tour Film, la película de la gira de conciertos de Taylor Swift, llegó hoy al streaming. Desde este miércoles, mismo día en el que cumpleaños la cantante estadounidense, la cinta está disponible para alquiler en plataformas on demand.

La cinta, una versión extendida de la película que llegó a los cines el 13 de octubre, incluye tres canciones que se eliminaron de la primera versión: “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”.

The Eras Tour Film está disponible dese hoy en Prime Video, Xfinity, Sky Store, Google TV, AMC Theatres, Apple TV y VUDU.

“Pasé el mejor momento de mi vida luchando contra dragones contigo. ¡Celebra los 34 conmigo viendo The Eras Tour (versión extendida), que incluye “Long Live”, “The Archer” y “Wildest Dreams”, en casa!”, escribió la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

El mes pasado, Taylor Swift anunció que la película sobre la sexta gira de su carrera llegaría a plataformas de streming el día de su cumpleaños con el video de un fragmento de su tema “Wildest Dreams”, uno de los que incluyó en esta versión.

“¡Hola! Bueno, básicamente estoy a punto de cumplir años y estaba pensando que una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos sería poner a disposición la película del concierto The Eras Tour para que puedas verla en casa. Estoy muy feliz de poder informarles que la versión extendida de la película, que incluye ‘Wildest Dreams’, ‘The Archer’ y ‘Long Live’, estará disponible para alquilar bajo demanda en los EE UU, Canadá y otros países que se anunciarán próximamente. El… lo has adivinado, 13 de diciembre”, escribió Taylor en Instagram y X en ese momento.

¿Qué canciones no están en la versión de cines de The Eras Tour Film?

En la versión original de la película, que se proyectó en cines, Taylor Swift excluyó las canciones:

“The Archer”

“Tis The Damn Season”

“No Body, No Crime”

“Long Live”

“Cardigan”

“Wildest Dreams”

“Seven Interlude”

Sin embargo, ahora que la versión extendida incluirá “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”, solo quedan fuera de la película “Tis The Damn Season”, “No Body, No Crime”, “Cardigan” y “Seven Interlude”.

¿Cuánto recaudó la The Eras Tour Film en cines?

En noviembre, la película de Taylor Swift había superado los 250 millones de dólares en la taquilla internacional.

En ese momento, la cinta producida por la cantante de 34 años de edad se situó en el puesto número 19 de los estrenos más taquilleros del año en todo el mundo, una lista liderada por Barbie, con más de 1.441 millones de dólares, The Super Mario Bros. Movie, con más de 1.361 millones de dólares y Oppenheimer, con más de 950 millones de dólares.

En su fin de semana de estreno, The Eras Tour Film recaudó 97 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. En total, la película alcanzó 123,5 millones de dólares en los más 94 países en los que se proyectó, lo que la convirtió en el mejor largometraje musical de la historia al superar a Justin Bieber: Never Say Never (2011), que recaudó 99 millones de dólares.

Esta semana, Taylor Swift rompió el Récord Guinness de la gira musical con mayor recaudación de la historia al recaudar más de mil millones de dólares con su The Eras Tour.

La gira, que inició en marzo de este año y culminará en diciembre de 2024, generó 1.040 millones de dólares, informó Pollstar, revista especializada en análisis de ingresos de la industria musical.

En 2024, la gira seguirá por Japón, Australia, Singapur, Francia, Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia, Alemania, Polonia y Austria para luego regresar a Estados Unidos y finalizar en Canadá.

