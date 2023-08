Kris Jenner y el video que hizo que le llovieran críticas por exceso de filtros: “Esto es ridículo”

Kris Jenner es la matriarca de una de las familias más famosas dentro del mundo del entretenimiento: las Kardashian. Es por esta razón que la empresaria también es el blanco de las miradas del público gracias a las redes sociales y su actividad en ellas.

Y es que a sus 67 años cuenta con una figura y belleza innegable que ha quedado evidenciada desde su cuenta oficial de Instagram. No obstante, esto no la exime de las críticas que algunas de sus publicaciones reciben como resultado del uso de “arreglitos” o filtros dentro de sus imágenes.

Una de sus más recientes hazañas en internet le compró la molestia y ataques de decenas de usuarios que la señalaron por abusar de las herramientas de edición para hacerla lucir más joven.

El escándalo comenzó cuando el maquillista de Kris Jenner, Samer Khouzami, compartió un video en el que mostraba con orgullo su trabajo sobre el rostro de la estrella de 67 años, pero este se vio opacado por el filtro de la imagen.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas hicieran pública su molestia por el abuso de filtros cuando, ante sus ojos, los indicios de la edad no deben ser escondidos: “Acepta tu edad. Este filtro es ridículo”, “Esta no es tu cara”, “¿Por qué en The Kardashians no te ves igual”, “¿Es IA?” y “Esto debe ser una broma”, son algunas de las respuestas que obtuvo la famosa.

Vaya sorpresa se llevaron los internautas -y seguramente la propia Kris Jenner- cuando desde la cuenta oficial de la aplicación ‘Facetune’ se sumó a la conversación con un polémico mensaje: “Este es un buen momento para decirles a todos que tenemos Facetune para videos”, se lee.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que generó su publicación, la madre de Kim Kardashian y Kylie Jenner ha decidido mantenerse con bajo perfil y no dar respuesta a las críticas.

