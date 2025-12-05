Kris Jenner rompe el silencio sobre sus cirugías y lifting facial: “Mi nariz es lo único real”

La empresaria Kris Jenner ha demostrado que no le tiene miedo al qué dirán recientemente al pronunciarse sin tapujos sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida, siendo un extremo lifting facial el más reciente. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante el nuevo episodio del reality “The Kardashians” que la famosa de 70 años abordó uno de los temas que más reacciones divididas ha generado a lo largo de su trayectoria frente a las cámaras: las cirugías estéticas.

Con el humor que la caracteriza, Kris Jenner bromeó junto a su hija Kim Kardashian que su nariz es “probablemente lo único real” que queda en su rostro. Además, se dio el tiempo de compartir detalles sobre el lifting facial que se realizó recientemente con el cirujano plástico Dr. Steven Levine en Nueva York.

Dicho comentario se generó luego de que Kim, de 45 años y con su propio historial de “arreglitos”, afirmara que sus dientes son completamente naturales, a diferencia del discurso que se ha generado en redes sociales sobre un supuesto uso de carillas.

Esta no sería la primera vez que Kris Jenner se somete a esta intervención, pues en entrevista con Vogue Arabia confesó que su primer lifting facial se remonta al 2010, cuando cumplió 55 años.

En ese entonces afirmó que si bien para algunas mujeres envejecer con gracia significa no recurrir a intervenciones estética, para ella es parte fundamental: “Es mi versión (…) Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz”, declaró a la publicación.

Seguir leyendo:

• ¿Cómo celebró Kris Jenner su cumpleaños 70?

• Kris Jenner sorprendió con un inesperado cambio de look

• Documental exhibe fuerte pelea de Kanye West con Kris Jenner, mamá de Kim Kardashian