¿Cómo celebró Kris Jenner su cumpleaños 70?

Kris Jenner celebró su cumpleaños 70 con una lujosa y espectacular fiesta temática de James Bond, que tuvo lugar en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills.

La celebración fue realizada por la reconocida organizadora de eventos Mindy Weiss y reunió a una constelación de estrellas de Hollywood y miembros de su famosa familia Kardashian.

Entre los invitados destacaron Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, Mark Zuckerberg, así como sus hijas Kim, Kourtney, Kendall, y Kylie Jenner, acompañadas de figuras como Travis Barker y Scott Disick.

La fiesta contó con una presentación a cargo de Bruno Mars, quien amenizó la velada con sus mejores éxitos.

La temática de la fiesta hizo referencia al icónico agente 007, número relacionado con la edad que cumplía Kris Jenner. El evento fue descrito extravagante, glamurosa y lleno del amor de su familia.

Aunque la celebración fue privada y sin cámaras para ser incluido en el reality show de la familia en Hulu, The Kardashians, fue un momento inolvidable para la matriarca del clan Kardashian-Jenner que refleja su estilo y carisma.

Además, el día de su cumpleaños, el 5 de noviembre, Kris recibió emotivos mensajes en redes sociales de sus hijos.

Kylie Jenner compartió una escena de la serie Keeping Up with the Kardashians, mientras que Kim Kardashian expresó con palabras llenas de admiración y amor la influencia y ejemplo que su madre representa para toda la familia. Rob Kardashian también se unió a las felicitaciones con un mensaje cariñoso, y Kris respondió con un tierno “Te amo mucho Rob”.

Así, Kris Jenner celebró sus 70 años rodeada de amor, brillo y una fiesta que reflejó su espíritu como empresaria y figura central del exitoso imperio Kardashian-Jenner.

Seguir leyendo:

· Documental exhibe fuerte pelea de Kanye West con Kris Jenner, mamá de Kim Kardashian

· Lanzan a la venta en $8.9 millones la hermosa mansión de Kris Jenner en ‘The Kardashians’

· Kris Jenner y el video que hizo que le llovieran críticas por exceso de filtros: “Esto es ridículo”