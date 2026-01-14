Oprah Winfrey contó la verdad sobre la medicación para bajar de peso y su lucha contra la obesidad

Oprah Winfrey, de 71 años, vuelve a poner en el centro de la conversación el desafío de perder peso de forma sostenible y sin estigma. La icónica presentadora estadounidense, autora del libro Enough: Your Health, Your Weight and What It’s Like to Be Free, habló con franqueza sobre su experiencia personal con medicamentos para la obesidad, los altibajos emocionales y el impacto que tiene dejar de lado las expectativas irreales sobre el cuerpo humano.

En una reciente entrevista promocional, Winfrey relató que hace años decidió interrumpir su tratamiento con medicamentos GLP-1 —una clase de fármacos originalmente desarrollados para diabetes que hoy se usan para controlar apetito y peso— para probar si podía sostener los resultados solo con dieta y ejercicio. El resultado fue claro: el “ruido mental” sobre la comida volvió y con él kilos de más. “Intenté sostenerme solo con dieta y ejercicio, pero el ruido en mi cabeza regresó y también los kilos”, reconoció la conductora.

Este “ruido” no es solo una expresión: Oprah lo describe como una lucha constante con pensamientos obsesivos sobre comer, algo que estos medicamentos ayudan a atenuar al modificar las señales de hambre que llegan al cerebro. Varios expertos y testimonios coinciden en que, tras suspender este tipo de tratamiento, es común recuperar peso porque los mecanismos biológicos que impulsan el hambre no desaparecen por completo.

Winfrey no solo habló de la recaída, sino también de la presión pública que ha vivido durante décadas. Su peso fue tema de cobertura mediática persistente y, en algunos casos, burlas abiertas, algo que ella misma aceptó como parte de su propio proceso de autoculpabilidad. Recordó momentos dolorosos, como cuando una figura pública la ridiculizó por su aumento de peso al comienzo de su carrera, reforzando la idea de que su lucha era un fracaso personal.

Hoy, con perspectiva y ciencia, Oprah enfatiza que la obesidad es una condición médica compleja, no simplemente una cuestión de fuerza de voluntad. Esta comprensión fue la que la llevó a probar terapias modernas que han ayudado a estabilizar su relación con la comida y su bienestar general. La presentadora ahora ve estos tratamientos como herramientas, no atajos, y advierte sobre los riesgos de idealizar soluciones fáciles mientras subraya la importancia de apoyo profesional y educación sobre salud.

En su libro y declaraciones públicas, Winfrey mezcla relatos personales con información médica actualizada para combatir el estigma que enfrentan millones de personas. “Quiero que la gente sepa que no es culpa tuya”, ha dicho en varias ocasiones, buscando cambiar la narrativa alrededor del peso, la salud y la autocompasión

