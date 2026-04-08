Pam Bondi no comparecerá ante el Congreso por caso Epstein

La exfiscal general Pam Bondi no comparecerá el próximo 14 de abril ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en el marco de la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein. La decisión, confirmada por el Departamento de Justicia (DOJ).

De acuerdo con la versión oficial, Bondi fue citada en su calidad de fiscal general, cargo que ya no ocupa tras ser destituida recientemente por el presidente Donald Trump. Bajo ese argumento, el DOJ considera que la citación ya no tiene validez.

“El Departamento de Justicia ha declarado que Pam Bondi no comparecerá el 14 de abril… ya que dejó de ser Fiscal General y fue citada en su calidad de tal”, explicó Jessica Collins, portavoz del Comité de Supervisión.

La postura fue respaldada en una carta enviada al presidente del comité, James Comer, donde el fiscal general adjunto Patrick Davis sostuvo que la citación no obliga a Bondi a testificar como ciudadana privada. “La Sra. Bondi ya no puede testificar en su calidad oficial… por lo tanto, la citación ya no la obliga a comparecer”, señaló.

Sin embargo, la interpretación legal ha sido fuertemente cuestionada por legisladores de ambos partidos. La congresista republicana Nancy Mace, una de las impulsoras de la citación, afirmó que esta sigue vigente. “Pam Bondi no puede eludir su responsabilidad simplemente porque ya no ostenta el cargo”, indicó su oficina.

Desde la bancada demócrata, la presión es aún mayor. El congresista Robert Garcia advirtió que, si Bondi no comparece, podría enfrentar cargos por desacato al Congreso. “Nuestra citación bipartidista está dirigida a Pam Bondi… debe comparecer de inmediato”, escribió.

El testimonio de la exfuncionaria es considerado clave para esclarecer el manejo de los llamados “archivos Epstein”, un tema que ha generado críticas tanto dentro como fuera del Congreso. Legisladores como Ro Khanna han insistido en que su declaración es incluso más relevante tras su salida del cargo.

“La destitución de Pam Bondi no disminuye el interés del Comité en supervisar su testimonio… por el contrario, lo hace aún más importante”, señalaron Mace y Khanna en una carta conjunta.

El caso también ha evidenciado divisiones dentro del propio Partido Republicano. Cinco legisladores del partido se sumaron previamente a los demócratas para aprobar la citación, lo que refleja la presión política en torno a la investigación.

Antes de su salida, Bondi ofreció una sesión informativa privada a legisladores sobre el caso Epstein, pero evitó comprometerse públicamente a cumplir con la citación. “Acataré la ley”, declaró brevemente a MS NOW al ser cuestionada.

Ahora, el Comité de Supervisión analiza sus próximos pasos, que podrían incluir una nueva citación o acciones legales para obligar su comparecencia. Mientras tanto, el caso sigue escalando como uno de los frentes más sensibles en la agenda política estadounidense.

La negativa de Bondi no solo abre un debate jurídico sobre el alcance de las citaciones del Congreso, sino que también alimenta las dudas sobre la transparencia en una de las investigaciones más controvertidas de los últimos años.

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