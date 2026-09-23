Melania Trump anuncia el lanzamiento de un nuevo documental sobre su vida

Mientras el presidente Donald Trump se concentra sobre cómo resolver una guerra que lleva más de siete meses afectando a la economía global y directamente a los bolsillos de millones de estadounidenses, la primera dama Melania Trump dio a conocer que, antes de concluir el año, lanzará un segundo documental basado en su vida.

A casi 12 meses del estreno de “Melania”, película dirigida por Brett Ratner, cuyo material surgió de acompañar a la eslovena de 56 años durante 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, se proyecta que una nueva producción ligada a la esposa del actual jefe de la nación podría estar disponible en las salas cinematográficas probablemente en noviembre.

A diferencia del primer documental, la primera dama afirmó durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News que compartirá testimonios y anécdotas desconocidas sobre la travesía experimentada durante los años transcurridos fuera de su patria.

“Mientras viajaba y realizaba el rodaje, el director me hacía preguntas, y hay algunas personales que voy a responder, las cuales la gente nunca ha escuchado.

Será muy diferente a lo que se ve en la película anterior. Se trata más bien de una conversación, cara a cara conmigo”, indicó.

First Lady Melania Trump’s Fostering the Future Together Secures New Tech Private Sector Partnerships to Benefit Childrenhttps://t.co/3xcEUO33Uv — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 22, 2026

Durante el rodaje de “Melania”, la esposa del hombre más poderoso de Washington fungió como productora ejecutiva del documental cuyos derechos por concepto de proyección, distribución y hasta licencias, fueron adquiridos por Amazon MGM Studios a cambio de $40 millones de dólares más otros $35 millones de dólares por concepto de una campaña de marketing.

A la espera de que concluya la fase de postproducción del material incluido en el nuevo documental, Melania Trump se encuentra en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En dicho lugar impulsa la iniciativa “Fomentando el Futuro Juntos” con el objetivo de lanzar otro proyecto, el cual se denomina “Imperia” cuya meta consiste en promover el liderazgo y el “poder económico de las mujeres”.

Desde que Donald Trump consiguió ganar la presidencia por segunda ocasión, la primera dama ha escrito un libro, grabado una versión en audio de dicha obra y producido un documental, actividad que le ha permitido obtener varios millones de dólares.

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