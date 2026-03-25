Melania Trump protagoniza desfile con humanoide en cumbre global de IA

La primera dama Melania Trump encabezó una cumbre internacional en la Casa Blanca que reunió a representantes de 45 países para discutir el futuro de la educación y la Inteligencia Artificial (IA). El encuentro, denominado Fostering the Future Together, se convirtió en la mayor reunión global organizada por una primera dama.

Durante el evento, delegaciones de países como Estados Unidos, Francia, Polonia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos presentaron sus estrategias para integrar tecnología en los sistemas educativos, en un contexto donde la IA se perfila como eje clave del desarrollo económico y social.

En su discurso principal, Trump delineó tres pilares que, a su juicio, marcarán el futuro: la personalización del aprendizaje mediante inteligencia artificial, el uso de humanoides como herramientas educativas en el hogar y la relación entre tecnología, educación y crecimiento económico.

Pierwsza dama Marta Nawrocka w Białym Domu na szczycie „Wspólnie kształtujemy przyszłość”. Gospodarzem spotkania, na którym pojawił się niespodziewany gość, jest pierwsza dama USA Melania Trump. @PR24_pl pic.twitter.com/JQ20TWpo9S — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) March 25, 2026

‘Plato’, la gran apuesta para el aprendizaje

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de Figure3, un robot humanoide desarrollado en Estados Unidos, que fue introducido ante líderes internacionales en un contexto diplomático por primera vez. “El futuro de la inteligencia artificial será ‘personificado’, tomará forma humana“, afirmó la primera dama. “Muy pronto pasará de nuestros teléfonos a sistemas humanoides que interactúan directamente con nosotros”.

Trump también planteó un escenario en el que estos dispositivos funcionen como tutores personalizados. “Imaginen un educador humanoide llamado ‘Plato’, capaz de adaptar el aprendizaje a cada estudiante, disponible en todo momento”, explicó. Según su visión, esta tecnología podría fortalecer habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Sin embargo, también hizo un llamado a la cautela. “La seguridad de nuestros niños debe ser siempre prioritaria”, subrayó, al advertir sobre los riesgos potenciales del uso intensivo de tecnología.

El encuentro reunió a líderes políticos y representantes del sector privado, incluyendo empresas tecnológicas como Microsoft, Google y OpenAI, destacando la necesidad de colaboración entre gobiernos y compañías para impulsar la innovación.

Esta cumbre deja claro que la inteligencia artificial no solo transformará la educación, sino que podría redefinir el equilibrio global en los próximos años.

"Figure 03" AI-powered robot accompanies first lady Melania Trump to a White House summit on empowering children with educational technology. pic.twitter.com/RShdfvEG38 — CSPAN (@cspan) March 25, 2026

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