No solo Trump: Melania y JD Vance también dispararon sus ingresos en 2025

Mientras el presidente Donald Trump acaparó la atención por los más de $2,200 millones reportados en su más reciente declaración financiera, los documentos federales también revelan un fuerte incremento en los ingresos de la primera dama Melania Trump y del vicepresidente JD Vance, quienes registraron ganancias muy superiores a las del año anterior.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, ambos funcionarios incrementaron significativamente su patrimonio durante 2025 gracias a acuerdos editoriales, licencias comerciales, inversiones y proyectos relacionados con las criptomonedas.

Melania Trump supera los $17 millones en ingresos

Las declaraciones financieras muestran que Melania Trump obtuvo entre $17.3 millones y $18.2 millones durante el último año, muy por encima del menos de $1 millón que reportó en 2024.

La mayor parte de esos recursos provino de un acuerdo de licencia valuado en $10.7 millones relacionado con el documental “Melania”, adquirido y promovido por Amazon. A ello se suman $6 millones obtenidos por la venta de su memecoin, además de aproximadamente $500,000 derivados de las ventas de su autobiografía “Melania”.

El reporte también recuerda que Amazon, fundada por Jeff Bezos, mantiene diversos intereses comerciales sujetos a regulaciones de la administración federal, aunque no establece una relación entre esos negocios y el acuerdo firmado con la primera dama.

JD Vance multiplica las ganancias de su autobiografía

Por su parte, JD Vance reportó ingresos de entre $1.4 millones y $7.4 millones, un incremento considerable respecto al rango de entre $213,000 y $1.3 millones declarado el año anterior.

Según The New York Times, la mayor parte del dinero provino de regalías y anticipos por su exitoso libro “Hillbilly Elegy”, publicado originalmente en 2016, que le generó entre $1.2 millones y $5.2 millones durante el último año.

Además, el vicepresidente informó la venta de su participación en el fondo de inversión Rise of the Rest, operación que le dejó al menos $100,000. El fondo fue creado en 2017 junto con Steve Case, cofundador de AOL.

Las declaraciones también indican que Usha Vance, esposa del vicepresidente, no reportó ingresos, luego de haber dejado su empleo en un despacho de abogados durante la campaña presidencial de 2024.

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