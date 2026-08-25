El Servicio Secreto investiga video iraní que coloca a Barron Trump en el centro de una amenaza

El nombre de Barron Trump, hijo menor del presidente Donald Trump, quedó en el centro de una nueva amenaza difundida por medios estatales de Irán, que transmitieron un video en el que se habla de una supuesta recompensa de $10 millones por información que permita localizarlo.

La grabación, de casi tres minutos, comienza con la frase en inglés “¿Dónde matar a Barron Trump?” y muestra imágenes de lugares relacionados públicamente con el joven de 20 años, entre ellos sitios en Nueva York.

CNN señaló que el video forma parte de una campaña más amplia de contenidos dirigidos contra integrantes de la familia Trump. La supuesta recompensa de $10 millones no ha podido ser verificada de manera independiente.

El Servicio Secreto confirmó que está al tanto de la grabación y que analiza cualquier contenido que pueda representar una amenaza para las personas bajo su protección.

Nate Herring, portavoz de la agencia, declaró: “El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”. La agencia añadió que, por razones de seguridad operativa, no proporciona detalles sobre inteligencia relacionada con sus protegidos.

Una escalada de amenazas contra la familia Trump

De acuerdo con el medio antes citado, una fuente federal de seguridad considera que el video forma parte de una serie de contenidos procedentes de Irán que han señalado al presidente Trump y a otros integrantes de su familia. Algunos de esos materiales han incluido referencias a movimientos y posibles vulnerabilidades de seguridad.

El caso también ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de años de amenazas contra Donald Trump relacionadas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en 2020.

Por ahora, el gobierno estadounidense no ha informado públicamente de un cambio específico en la protección de Barron Trump. Sin embargo, el hecho de que el Servicio Secreto haya confirmado que analiza el video coloca la amenaza bajo atención oficial y mantiene abierto el proceso de evaluación de seguridad.

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