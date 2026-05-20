Jeff Bezos se desmarca del fracaso comercial que implicó la película de Melania Trump para Amazon

Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los socios más importantes de dicha compañía transnacional sostiene no tener nada que ver con la decisión de Amazon MGM Studios de pagar $40 millones de dólares por “Melania”, documental estrenado en salas de cine, en febrero.

En dicha película se narran los días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump desde la óptica de su esposa Melania Knavs.

Debido a la trascendencia que implica la figura de la primera dama de la nación, en algunos reportes se indica que se pagaron otros $35 millones de dólares para la promoción y comercialización de la cinta primero en salas de cine en Estados Unidos y semanas después a través de la plataforma de Amazon Prime.

Sin embargo, las cifras de recaudación estuvieron muy lejos de cubrir sus gastos, pues se filtraron datos señalando que película únicamente la recaudó $16.6 millones de dólares en los cines de todo el mundo.

Frente a la enorme inversión que arropó a la película donde Melania Trump fungió como productora ejecutiva del proyecto, en marzo, un nutrido grupo de legisladores demócratas encabezado por Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts; y los representantes Hank Johnson, Dan Goldman, y Ben Ray Luján firmaron una carta dirigida a Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, solicitándole aclarar porque se había decidido pagar una cantidad de dinero tan elevada por un documental, esto con el objetivo de descartar un presunto acuerdo de sobornos con la Administración Trump.

Melania Trump fungió como productora ejecutiva de su documental. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Sin embargo, recientemente, durante una entrevista concedida al programa “Squawk Box”, el cual se transmite a través de la cadena de televisión CNBC, Jeff Bezos definió a la inversión en el documental como una “buena decisión empresarial”.

“Tuvo mucho éxito en los cines. También ha tenido mucho éxito en las plataformas de streaming. La gente siente mucha curiosidad por Melania”, expresó.

Además, el segundo hombre más rico a nivel global, rotundamente negó que el proyecto cinematográfico haya sido un intento de congraciarse con la administración Trump debido a que durante las pasadas elecciones Bezos no respaldó al republicano de 79 años.

“Lo de Melania es una falsedad que no desaparecerá. Lo hemos negado. La oficina de Melania lo ha negado. No es cierto. Yo no tuve nada que ver con eso”, enfatizó.

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