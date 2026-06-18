Corte Suprema limita prohibición de armas a consumidores de drogas en fallo clave de Texas

La Corte Suprema emitió este jueves una decisión unánime de amplio alcance sobre el derecho a portar armas al fallar a favor de Ali Hemani, un ciudadano de Texas que impugnó una ley federal de armas que prohíbe poseer armas de fuego a ciertas personas que consumen drogas ilegales.

La resolución representa una nueva victoria para los defensores de una interpretación amplia de la Segunda Enmienda y podría tener implicaciones para futuras restricciones federales relacionadas con la posesión de armas en el país.

De acuerdo con la opinión mayoritaria redactada por el juez Neil Gorsuch, el gobierno no logró demostrar que la prohibición establecida en la sección 922(g)(3) del Código Federal sea consistente con la tradición histórica de regulación de armas en Estados Unidos cuando se aplica a personas como Hemani.

El caso que llegó hasta la Corte Suprema

Hemani fue investigado en 2022 durante un operativo federal relacionado con sospechas de actividades vinculadas al terrorismo. Sin embargo, las autoridades no presentaron cargos por terrorismo, tráfico de drogas ni delitos violentos.

Durante la investigación, el ciudadano de Texas reconoció consumir marihuana aproximadamente cada dos días y también admitió poseer un arma de fuego en su domicilio. Con base en esa declaración, el gobierno federal lo acusó de violar una disposición que prohíbe a los usuarios ilegales de sustancias controladas poseer armas.

La acusación implicaba una posible condena de hasta 15 años de prisión y la pérdida permanente del derecho a portar armas.

Hemani argumentó que la aplicación de esa ley vulneraba las protecciones de la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas para defensa personal.

La crítica de la Corte a la ley federal de armas

En su análisis, la mayoría de la Corte Suprema concluyó que el gobierno intentó justificar la restricción comparándola con antiguas leyes aplicadas a personas consideradas “borrachos habituales” durante los primeros años de la nación.

Sin embargo, Gorsuch sostuvo que esas normas históricas estaban dirigidas a individuos incapaces de controlar su conducta o administrar sus asuntos personales, una situación distinta a la de alguien que simplemente consume una sustancia prohibida como la marihuana.

“La historia presentada por el gobierno no respalda la restricción categórica que propone”, señaló la opinión de la Corte Suprema.

Los magistrados también cuestionaron que la ley federal desarme automáticamente a cualquier usuario regular de sustancias controladas sin evaluar si esa persona representa un peligro real para sí misma o para otros.

Posibles efectos del fallo

La decisión no elimina todas las restricciones relacionadas con armas y drogas, pero sí establece límites importantes sobre la manera en que el gobierno puede justificar este tipo de prohibiciones bajo la Segunda Enmienda.

El fallo refuerza además la doctrina establecida en casos recientes del Tribunal Supremo, según la cual las restricciones al derecho a portar armas deben tener un respaldo claro en la tradición histórica estadounidense.

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