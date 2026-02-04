Ron DeSantis reprende a la fiscal Jeanine Pirro por oponerse al derecho de portar armas de fuego

Después de que Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, amenazó con imponer penas de cárcel a las personas que porten armas de fuego en Washington, Ron DeSantis gobernador de Florida, señaló estar en contra de lo que es un derecho constitucional.

Durante una entrevista concedida al programa “The Story”, el cual es transmitido por la cadena de televisión Fox News, la neoyorquina de 74 años amenazó con enviar a la cárcel a las personas de otros distritos y estados que sean descubiertas portando un arma de fuego.

“Si traes un arma al distrito, recuerda mis palabras, irás a la cárcel. No me importa si tienes licencia en otro distrito, ni si eres un propietario de armas que respeta la ley en otro lugar. Si traes un arma a este distrito, cuentas con ir a la cárcel y con la esperanza de recuperarla”, expresó.

De acuerdo con la ley de Washington DC, cualquier persona que posea armas de fuego debe registrarlas ante policía local, esto, aunque ya haya realizado dicho tramite en otros puntos del país.

Asimismo, se estipula tampoco está permitida su portación, pues eso se considera ilegal e implica una sanción.

Ron DeSantis se encuentra en la recta final de su gestión como gobernador de Florida y se perfila como aspirante a contender otra vez por la presidencia en 2028. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Tampoco está permitido en la capital del país registrar rifles de asalto, ametralladoras ni otras armas similares.

Dicho posicionamiento resulta por demás contrastante con el dictamen establecido en Florida por un tribunal de apelaciones donde, en septiembre del año pasado, quedó permitida la portación de un arma de fuego para los ciudadanos adultos respetuosos de la ley, esto bajo el amparo de la Segunda Enmienda.

Por ello, Ron DeSantis emitió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, a través del cual le recordó a Jeanine Pirro que la Constitución está por encima de cualquier posicionamiento político implementado a nivel local.

“Los derechos de la Segunda Enmienda no se extinguen solo porque un estadounidense visite DC. Los propietarios de armas estadounidenses que portan armas ocultas se encuentran entre los ciudadanos más respetuosos de la ley en la nación. Son amigos de las fuerzas del orden; no deberían ser objeto de persecución por parte de las fuerzas del orden”, escribió.

Sigue leyendo:

• Ron DeSantis lanza programa para que la población de Florida compre armas libres de impuestos

• Qué pasa si un inmigrante indocumentado tiene un arma en EE.UU.

• El gobernador DeSantis designa a grupo musulmán como organización terrorista

• Ron DeSantis advierte sobre un enorme riesgo para el Partido Republicano en las próximas elecciones