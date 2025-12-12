El gobernador DeSantis designa a grupo musulmán como organización terrorista
La orden instruye a las agencias a impedir que los grupos reciban contratos, empleo y fondos de agencia ejecutiva o gabinete estatal
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva en la cual designa al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), grupo de defensa y derechos civiles, como una organización terrorista extranjera.
La orden ejecutiva de Florida también designa a la organización Hermanos Musulmanes como organización terrorista extranjera. El republicano lleva a cabo la medida, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott emitiera en noviembre una declaración similar.
Prohibir que reciban contratos, empleo y fondos
La orden instruye a las agencias de Florida a impedir que los dos grupos y aquellos que les han proporcionado apoyo material reciban contratos, empleo y fondos de una agencia ejecutiva o del gabinete estatal, informó The Associated Press.
El Director del Departamento de Asuntos Gubernamentales del CAIR, Robert S. McCaw, dejó un mensaje en X, con relación a la decisión del gobernador.
“Ron DeSantis tiene un largo historial de estrecha colaboración con grupos de odio antimusulmanes y funcionarios del gobierno israelí que han pasado años intentando silenciar a los estadounidenses que defienden los derechos humanos de los palestinos”.
En Texas hay una iniciativa similar
“El pueblo de Florida tiene derecho a saber si el gobernador DeSantis colaboró con un gobierno extranjero o con grupos de odio para lanzar su ataque inconstitucional y difamatorio contra CAIR-Florida y los derechos constitucionales garantizados a todos los floridanos”, expresó McCaw.
El mes pasado, CAIR solicitó a un juez federal que anulara la proclamación del gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmando en una demanda que “no solo era contraria a la Constitución de los Estados Unidos, sino que no encuentra respaldo en ninguna ley de Texas”.
