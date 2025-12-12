El gobernador DeSantis designa a grupo musulmán como organización terrorista

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva en la cual designa al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), grupo de defensa y derechos civiles, como una organización terrorista extranjera.

La orden ejecutiva de Florida también designa a la organización Hermanos Musulmanes como organización terrorista extranjera. El republicano lleva a cabo la medida, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott emitiera en noviembre una declaración similar.

Prohibir que reciban contratos, empleo y fondos

La orden instruye a las agencias de Florida a impedir que los dos grupos y aquellos que les han proporcionado apoyo material reciban contratos, empleo y fondos de una agencia ejecutiva o del gabinete estatal, informó The Associated Press.

El Director del Departamento de Asuntos Gubernamentales del CAIR, Robert S. McCaw, dejó un mensaje en X, con relación a la decisión del gobernador.

Today we filed an open records demand with the State of Florida seeking any and all communications between the office of Ron DeSantis, Israeli government officials, and anti-Muslim hate groups, as well as any communications related to his lawless and defamatory attack on… pic.twitter.com/edHefnWJaI — CAIR National (@CAIRNational) December 11, 2025

“Ron DeSantis tiene un largo historial de estrecha colaboración con grupos de odio antimusulmanes y funcionarios del gobierno israelí que han pasado años intentando silenciar a los estadounidenses que defienden los derechos humanos de los palestinos”.

En Texas hay una iniciativa similar

“El pueblo de Florida tiene derecho a saber si el gobernador DeSantis colaboró ​​con un gobierno extranjero o con grupos de odio para lanzar su ataque inconstitucional y difamatorio contra CAIR-Florida y los derechos constitucionales garantizados a todos los floridanos”, expresó McCaw.

El mes pasado, CAIR solicitó a un juez federal que anulara la proclamación del gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmando en una demanda que “no solo era contraria a la Constitución de los Estados Unidos, sino que no encuentra respaldo en ninguna ley de Texas”.

