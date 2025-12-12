¿Cómo se realizó la operación secreta que rescató a María Corina Machado de Venezuela?

Bryan Stern, un veterano de las fuerzas especiales de Estados Unidos, y quien dirige al grupo privado Grey Bull Rescue, fue el responsable del operativo clandestino que duró entre 15 y 16 horas, para extraer de su país a líder opositora venezolana María Corina Machado, y ponerla en camino sana y salva a Noruega para recibir su Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia.

El veterano estadounidense dijo en entrevista a CBS News: “Soy el contratista que se especializa en extracciones y nunca he sido contratado por Donald Trump“. La operación fue financiada por “unos pocos donantes generosos”.

“El gobierno de Estados Unidos no aportó ni un centavo a esta operación, al menos que yo sepa”, afirmó Stern, y reconoció que él y su organización “colaboraron extraoficialmente” con el ejército estadounidense en cuanto a posicionamiento y planes, en gran medida para evitar ser atacados inadvertidamente.

Stern, quien ha realizado cientos de operaciones de extracción en países en conflicto, señaló fue la primera vez que rescataban a una ganadora del Premio Nobel y a una figura política de tal visibilidad. “Tiene un objetivo enorme en la espalda. No es una persona cualquiera; es una estrella de rock para millones de venezolanos”, aseguró.

Desde meses atrás, el equipo de Grey Bull Rescue había estudiado rutas y escenarios para una posible operación en Venezuela, pero la decisión final se tomó apenas cuatro días antes. El objetivo era sortear la vigilancia del régimen de Nicolás Maduro, que mantenía sobre Machado una intensa persecución mientras la tensión militar seguía creciendo frente a las costas venezolanas.

“Fue un trayecto duro, frío, empapado… nadie disfrutó ese viaje, especialmente María”, narró Stern. Aun así, consideró que se trataba de un rescate “necesario y urgente”, dado el alto riesgo que enfrentaba la opositora dentro del país.

La misión secreta que desafió al mar y al régimen de Maduro

El operativo comenzó por tierra, aunque Stern evitó revelar detalles por razones de seguridad. Lo único que confirmó es que Grey Bull aún tiene “trabajo pendiente” en Venezuela, por lo que divulgar rutas, colaboradores o métodos podría poner en riesgo muchas vidas.

La fase marítima, sin embargo, ofreció un vistazo al nivel de dificultad: olas altas, mínima visibilidad y absoluto silencio en altamar.

Stern describió que el encuentro con Machado se produjo en “un punto del Caribe extremadamente lejano de Curazao”, desmintiendo versiones de que la recogida ocurrió en esa isla. Allí, en plena noche, la líder opositora fue transferida a un barco que la llevaría hasta otro punto seguro donde abordaría el avión rumbo a Noruega.

Cuando subió a bordo, relató, “todos estaban empapados hasta los huesos”. El mar, aunque ideal para reducir detección por radar, convertía cada movimiento en un riesgo. “Nadie tuvo la presión arterial baja en ninguna fase de la operación, ni siquiera yo”, afirmó el veterano, acostumbrado a misiones en zonas de guerra.

El propio Stern recibió a Machado en su embarcación para un recorrido que duró entre 13 y 14 horas. “Confirmar que era ella me dio un vuelco el corazón”, dijo.

Maduro acusa a María Corina Machado de “aplaudir” en Oslo el “secuestro” del petrolero. Crédito: Stian Lysberg Solum/ NTB Scanpix/ Pool | AP

El equipo estuvo compuesto por alrededor de dos docenas de especialistas, aunque muchas más personas colaboraron de manera indirecta con inteligencia, traducción y logística.

Ya en altamar, la conversación con Machado lo marcó profundamente: “personalmente, me quedé deslumbrado. Es una heroína para mí”, dijo Stern. “Cuando la vi por primera vez y confirmé que era ella, me dio un vuelco el corazón”, mientras recordada que la líder opositora había pasado casi un año escondida. “Habló de sus hijos… cuando contó que los vería por primera vez en dos años, casi lloré”.

Machado llegó a Noruega con retraso y no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel, el cual, fue recibido por su hija. Pero para Stern, eso nunca fue un objetivo: “Lo más importante era salvar su vida”.

La opositora ha expresado públicamente su deseo de regresar a Venezuela. Stern, sin embargo, no lo recomienda. “Le dije: ‘No vuelvas’. “Creo que está loca. Es muy dura… ¿sabes?…… por algo le dicen la Dama de Hierro”.

Al preguntársele si Grey Bull la ayudaría a regresar al país, Stern declaró a CBS News que no se dedica a “infiltrar”, solo a “exfiltrar”. Aun así, admite que la decisión final será de ella. “Es una inspiración. Si decide regresar, lo hará bajo sus propios términos”.

