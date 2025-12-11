Venezuela califica de “robo descarado y acto de piratería” la incautación de buque petrolero

El gobierno de Venezuela calificó de “robo descarado y acto de piratería internacional ” la incautación de un buque petrolero llevada a cabo por fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de la nación sudamericana.

“La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, se lee en un comunicado publicado por el gobierno de Nicolás Maduro

Fue el propio Trump quien anunció la interceptación y posterior incautación del buque.

“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en la Casa Blanca.

Un alto mando del Ejército de EE.UU. le dijo a la cadena CBS News, socio estadounidense de la BBC, que la misión se lanzó desde un buque militar y que participaron dos helicópteros, diez miembros de la Guardia Costera, diez marines y fuerzas especiales.

Por su parte, Trump aseguró que el buque “fue incautado por una muy buena razón”, sin ofrecer más detalles. Y ante la pregunta de los periodistas presentes en la Casa Blanca de qué ocurrirá con el crudo del petrolero, respondió: “Bueno, supongo que nos lo quedaremos”.

Ante ello, en su comunicado, el gobierno venezolano dijo que “no es la primera vez que lo admite”.

“Ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, se le en la nota.

La respuesta de Venezuela

En su comunicado de este miércoles, el gobierno de Venezuela asegura que “en estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela”, añadió.

“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, agregó.

“Que si Tren de Aragua, que si narcotráfico, eso es pura paja”, dijo en esa línea Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz. “Lo que ellos quieren es robarse nuestro petróleo. Robárselo, porque no lo quieren pagar. ¿Y por qué no lo quieren pagar? Porque son ladrones”.

Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas, alegando que su objetivo es combatir el narcotráfico.

Y desde principios de septiembre ha bombardeado presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico bajo ese mismo argumento, matando una veintena de personas.

Asimismo, el presidente estadounidense ha insinuado en repetidas ocasiones la posibilidad de una intervención militar directa en Venezuela.

Mientras, el gobierno de Caracas acusa a Washington de querer derrocar al gobierno de Maduro, además de apoderarse de las reservas petroleras venezolanas.

En su comunicado de este miércoles, el gobierno venezolano también dijo que con la incautación del petrolero EE.UU. quiso “distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo”.

Hacía con ello referencia a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a opositora María Corina Machado, quien no llegó a tiempo a la capital noruega para recogerlo en persona y lo hizo su hija Ana Corina Salas en su nombre.

El gobierno venezolano volvió a llamar a la ciudadanía a “mantenerse firme en defensa de la patria” y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una “agresión vandálica, ilegal y sin precedentes”.

Gobierno de EE.UU.: Imagen de la incautación publicada por EE.UU.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.