Departamento de Justicia fracasa de nuevo en su intento por acusar a fiscal Letitia James

Por segunda vez en los últimos días, un gran jurado federal en Virginia se negó a acusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presunto fraude hipotecario, lo que supone un nuevo revés para el Departamento de Justicia.

Apenas la semana pasada, un gran jurado en Virginia se negó a presentar nuevos cargos por fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enemistada con el presidente Donald Trump, frustrando los esfuerzos del gobierno federal para impulsar el caso.

En esta ocasión, el gran jurado rechazó el intento del Departamento de Justicia de volver a presentar el caso después de que un juez federal desestimara un caso anterior basado en el nombramiento ilegal del fiscal de Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia.

El jueves los fiscales federales no lograron convencer a la mayoría de los grandes jurados para que aprobaran los cargos de que James engañó a un banco para obtener condiciones favorables de préstamo en una hipoteca de vivienda, según las fuentes.

Los cargos fueron presentados ante un gran jurado en la sucursal de Alexandria del Distrito Este de Virginia después de que un gran jurado en Norfolk, Virginia, rechazara los cargos la semana pasada.

“Este rechazo sin precedentes deja aún más claro que este caso nunca debió haber visto la luz”, declaró el abogado de James, Abbe Lowell, en un comunicado. “Fiscales de carrera, con mayor conocimiento, se negaron a presentarlo, y ahora dos grandes jurados en dos ciudades distintas se han negado a permitir que se presenten estos cargos infundados. Cualquier nuevo intento de revivir estos cargos desacreditados sería una burla a nuestro sistema de justicia”.

Los fiscales han alegado que James, quien presentó con éxito un caso de fraude civil contra el ahora presidente Donald Trump el año pasado, listó falsamente una casa que compró en 2020 como una segunda residencia en lugar de una propiedad de inversión para ahorrar potencialmente $19,000 durante la vida del préstamo con una tasa hipotecaria más favorable.

Sigue leyendo: