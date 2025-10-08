James Comey se declara “no culpable” de haber emitido falsas declaraciones ante Congreso

Durante su comparecencia ante el juez federal de distrito Michael Nachmanoff para su lectura de cargos en un tribunal federal en Alexandria, Virginia, James Comey, exdirector del FBI, se declaró “no culpable” de haber emitido falsas declaraciones ante Congreso en 2020 sobre la investigación realizada en torno a los vínculos rusos con la campaña del presidente Donald Trump, en 2016.

Al exfuncionario neoyorquino se le imputan los delitos de obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso.

Historia en desarrollo…

