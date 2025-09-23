Chris Christie le reprocha a Donald Trump asumir un rol de “fiscal” exigiendo juzgar a sus enemigos

Christopher James Christie, exgobernador de Nueva Jersey, despotricó en contra de Donald Trump por utilizar su poder como presidente de la nación para exigirles a los fiscales juzgar a quienes no comulgan con sus ideas y por ello son considerados enemigos.

Durante una entrevista concedida al programa “This Week” el cual es transmitido por la cadena de televisión ABC, el político de 63 años que hasta el año pasado pretendía ganar la candidatura presidencial republicana, criticó la posición asumida Trump al pretender castigar a quienes han sido sus adversarios políticos.

“Donald Trump no se conforma con ser presidente. Quiere ser fiscal en cada distrito donde tenga un enemigo, para poder tomar las decisiones”, señaló.

Durante el fin de semana, el jefe de la nación presionó a Pam Bondi, fiscal general para procesar a Letitia James, la fiscal de Nueva York que pretendió embargarlo por negarse a cubrir una millonaria sanción impuesta por un juez; a James Comey, exdirector del FBI y a quien considera haber utilizado a la agencia federal para tratar de encarcelarlo; y a Adam Schiff, senador por California a quien acusa por presuntamente haber falsificado documentos y cometer un fraude.

Además, el republicano que gobierna desde Washington, nominó a Lindsey Halligan, asesora de la Casa Blanca, como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia en reemplazo de Erik Siebert, quien reconoció no haber soportado la presión ejercida desde la Casa Blanca exigiendo procesar al senador demócrata Schiff.

Donald Trump constantemente se burla de la apariencia de Chris Christie, pero cuando el exgobernador de Nueva Jersey le responde lo hace enfadar. (Crédito: Phelan M. Ebenhack / AP)

Chris Christie está convencido que, la manera en cómo Trump busca desquitarse de sus detractores, perjudicará al concepto de justicia.

“La gente cree que esas decisiones ahora se toman por razones personales, no legales y eso crea un terreno resbaladizo en nuestro sistema judicial. Ahora, nos será muy difícil recuperarnos”, aseguró.

Desde abril del año pasado, el conservador de 63 años anticipó que, en caso de regresar a Washington, Donald Trump emplearía todo el poder necesario para llevar a cabo una venganza sin importar las críticas generadas en su contra por hacerlo.

“No habrá nadie cerca para levantar barreras y él estará en una gira de vendetta contra todos los enemigos que perciba. Eso es algo aterrador para el país”, sentenció.

