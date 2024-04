Chris Christie afirma que Donald Trump se vengará de sus detractores en caso de ganar las elecciones

El exaspirante a la candidatura republicana rumbo a las elecciones presidenciales está convencido que si Donald Trump lograra regresar a la Casa Blanca irá detrás de todos aquellos que se atrevieron a exhibirlo públicamente a través de las investigaciones y juicios en su contra.

Durante una entrevista concedida al diario The Washington Post, el político de Nueva Jersey, se refirió a lo escalofriante que le resulta pensar en Trump sentado en Washington con todos los recursos disponibles para aplastar a sus detractores.

“No habrá nadie cerca para levantar barreras y él estará en una gira de vendetta contra todos los enemigos que perciba. Eso es algo aterrador para el país“, indico.

Sin embargo, descarta que vaya a respaldar a Joe Biden en la boleta electoral, pues desde hace tiempo el demócrata de 81años debería estar desligado de la política para no cometer los errores que mantienen al país sumido en tantos problemas.

“En mi opinión, el presidente Biden ya pasó la fecha de caducidad. En serio. Si el pueblo estadounidense es lo suficientemente estúpido como para nominar a estos dos tipos, eso no significa que yo también tenga que ser estúpido“, subrayó.

Chris Christie volvió a quedarse en el camino por conseguir la candidatura republicana rumbo a las elecciones. (Crédito: Yuki Iwamura / AP)

Cuestionado sobre el hecho de haber rechazado la oportunidad de competir por la presidencia de la nación como candidato de la organización No Labels, Christie reconoció que no había posibilidad de lograr una victoria a través de dicha ruta.

“Ninguno de los que apoyamos, incluyéndome a mí, obtuvo más del 17%. Entonces, lo que sucede es que (a los votantes) les encanta la idea de alguien que no sea Trump o Biden, pero luego… una vez que (presentas una alternativa), no quieren escucharla. Lo analizamos bastante de cerca. No había camino para ganar”, señaló.

Cabe señalar que el exgobernador de Nueva Jersey, junto a Nikki Haley, fueron los opositores más críticos de Donald Trump al grado de que ninguno de lo ha respaldado públicamente todavía.

En el caso de Christie, por segunda ocasión perdió la posibilidad de acceder a la candidatura republicana y, debido a sus comentarios, prácticamente es un hecho que no tendrá ninguna posibilidad de figurar en el gabinete de Trump, esto en caso de que gane las elecciones.

Sigue leyendo:

* Chris Christie rechaza presentarse en la boleta electoral como candidato de un tercer partido

* Chris Christie podría regresar a la carrera por la presidencia como opción alternativa en la boleta

* Chris Christie puso fin a su campaña presidencial para las elecciones de 2024