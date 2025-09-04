Fiscal general de NY pide restablecer la multa de $500 millones por fraude civil impuesta a Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó el jueves al tribunal superior del estado que restableciera la multa de $500 millones de dólares por fraude civil impuesta al presidente Donald Trump, apelando un fallo importante en el proceso sostenido contra el presidente, varios de sus familiares y la Organización Trump que redujo la enorme multa a cero.

La oficina de James busca que el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York revoque la decisión del mes pasado de la División de Apelaciones de nivel medio, que determinó que la sentencia de $464 millones de dólares —que aumentó a más de $500 millones con intereses— era una multa “excesiva” prohibida por la Constitución de Estados Unidos.

El escrito de apelación de una página se presentó una semana después de que Trump presentara su propia impugnación del fallo del tribunal de nivel medio, que confirmó la conclusión de que el magnate inmobiliario de 79 años, convertido en presidente, cometió fraude al exagerar su patrimonio neto en los registros financieros enviados a bancos y aseguradoras.

La División de Apelaciones, en su fallo que anuló la multa a Trump, confirmó la conclusión del juez de la Corte Suprema de Manhattan, Arthur Engoron, de que Trump y los demás implicados cometieron fraude empresarial.

El panel de apelaciones también mantuvo vigentes otras restricciones a los negocios de Trump, incluyendo la prohibición de que Trump y sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, dirigieran una empresa en Nueva York durante varios años.

Engoron dictaminó que Trump y otros acusados ​​exageraron el supuesto valor de los activos inmobiliarios propiedad de la Organización Trump para inflar el patrimonio neto de Trump. A su vez, esas valoraciones falsas ayudaron a la empresa de Trump a obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios financieros, dictaminó el juez.

Engoron citó estas conclusiones al imponer la cuantiosa multa a Trump y a los demás acusados.

La notificación de apelación presentada el jueves es breve y no detalla los argumentos por los que James cree que la decisión debe ser revocada. Dichos argumentos se expondrán en futuras presentaciones.

Sigue leyendo:

· Tribunal de apelaciones anula sentencia de casi $500 millones de dólares impuesta a Donald Trump

· Deuda de Donald Trump por fraude civil en Nueva York ya supera los $500 millones de dólares

· Abogado de Donald Trump solicita desestimar su caso por fraude empresarial