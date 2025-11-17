Juez dice que el caso contra exdirector del FBI peligra por mala praxis del Gobierno Trump

El juez federal de Virginia William Fitzpatrick advirtió el lunes a los fiscales que su caso contra el exdirector del FBI, James Comey, podría estar en peligro después de que determinara que el manejo del caso por parte del gobierno plantea “cuestiones genuinas de mala conducta” que podrían resultar en el sobreseimiento de los cargos.

En su fallo, el juez accedió a la petición de los abogados de Comey, quienes habían solicitado a la fiscalía la entrega de las actas del gran jurado relativas a la acusación formal contra Comey.

Si bien el magistrado reconoció que su orden era una medida inusual, dijo que “el expediente revela un patrón preocupante de graves errores en la investigación, errores que llevaron a un agente del FBI y a un fiscal a socavar potencialmente la integridad del procedimiento ante el gran jurado”.

El juez advirtió que “la mala conducta del Gobierno” podría hacer peligrar la acusación contra el exdirector del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, por aparentes errores procedimentales de la fiscal asignada por el presidente, Donald Trump, Lindsey Halligan.

El juez federal de Virginia, William Fitzpatrick, reprimió la actuación de la fiscalía por no haber entregado previamente a la defensa de Comey todos los materiales que se utilizaron para procesar al exdirector y divulgados ante un gran jurado.

“El tribunal determina que las acciones del gobierno en este caso —ya sean intencionales, imprudentes o negligentes— plantean cuestiones genuinas de mala praxis, están inextricablemente vinculadas a la presentación del Gobierno ante el gran jurado y merecen ser exploradas a fondo por la defensa”, escribió el juez Fitzpatrick en una resolución de 24 páginas.

Comey, acusado de declaración falsa y obstrucción al Congreso, ha solicitado la desestimación del caso en su contra por varios motivos, incluyendo las posibles irregularidades relacionadas con el gran jurado que Fitzpatrick planteó el lunes.

El exdirector del FBI ha insistido que el nombramiento de la fiscal Halligan, por parte de Trump, fue un acto ilegal y que su enjuiciamiento es por la enemistad marcada con el mandatario.

Durante su gestión, Comey se enfrentó a Trump principalmente por la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y por la forma en que manejó el caso del mal uso del correo electrónico por parte de Hillary Clinton.

Sus decisiones en relación con la investigación de los correos de Clinton y a la hora de resistirse a presiones políticas sobre otras pesquisas generaron molestaron al republicano, quien lo criticó públicamente y eventualmente lo despidió en mayo de 2017.

Sigue leyendo:

• James Comey, exdirector del FBI, afirma que él y su familia no se arrodillarán ante Donald Trump

• Gran jurado acusa a James Comey, exdirector del FBI y un objetivo de Trump

• Chris Christie le reprocha a Donald Trump asumir un rol de “fiscal” exigiendo juzgar a sus enemigos