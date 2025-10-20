Exdirector del FBI Comey solicita desestimar caso promovido por Trump, acusa proceso vengativo

Mientras los fiscales federales dijeron a un juez que el abogado defensor Patrick Fitzgerald podría tener un conflicto debido a su papel en la divulgación de los memorandos que James Comey escribió sobre Trump a los medios, la defensa buscaría anular el proceso que le persigue.

De acuerdo a los abogados del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), presentaron una moción para desestimar el caso penal en su contra por considerarlo un proceso vengativo y con motivaciones personales por parte del presidente.

La defensa de Comey presentó un recurso ante un tribunal federal de Virginia bajo el argumento de que el caso contra su cliente, al que se acusa de falso testimonio y de obstrucción de procedimientos del Congreso, es resultado de una persecución política de Trump en su contra.

Comey fue acusado de realizar declaraciones falsas y obstrucción del Congreso. Los cargos parecen estar relacionados con la presunta negación de Comey de su participación en otras filtraciones durante su testimonio ante un comité del Senado en 2020.

Los abogados de Comey presentaron un documento que asegura que ambos cargos carecen de fundamento legal y cuestionaron la validez de la fiscal interina Lindsey Halligan, a cargo de la acusación, por posibles irregularidades en su nombramiento.

Halligan, exabogada de Trump, fue nombrada fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, rechazó presentar cargos contra Comey.

En el expediente presentado y publicado por diversos medios los abogados señalan que “el presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia procesar a Comey por rencor personal” y porque el exjefe del FBI “ha criticado frecuentemente al presidente por su conducta en el cargo”.

En 2016, Comey, aún al frente del FBI, supervisó la investigación sobre la posible coordinación e interferencia de Rusia en la campaña política de Trump.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Trump también ha presentado acusaciones formales contra otras figuras críticas con el mandatario, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien denunció anomalías en los negocios del republicano, y su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Sigue leyendo:

• James Comey, exdirector del FBI, afirma que él y su familia no se arrodillarán ante Donald Trump

• Gran jurado acusa a James Comey, exdirector del FBI y un objetivo de Trump

• Chris Christie le reprocha a Donald Trump asumir un rol de “fiscal” exigiendo juzgar a sus enemigos