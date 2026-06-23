Corte Suprema falla contra rastafari rapado por la fuerza pese a su religión

La Corte Suprema falló este martes contra un preso rastafari que denunció haber sido rapado en contra de su voluntad dentro de una prisión de Luisiana, al considerar que no puede reclamar una compensación económica contra funcionarios individuales bajo una ley federal de protección religiosa.

El caso involucró a Damon Landor, un hombre rastafari cuyas creencias religiosas le exigen mantener el cabello largo. Según su demanda, en 2020 funcionarios del Departamento Correccional de Luisiana (LDOC) le cortaron las rastas durante un traslado penitenciario, pese a que les había mostrado una resolución judicial que protegía esa práctica religiosa.

La decisión de la Corte Suprema fue de 6 votos contra 3. La mayoría determinó que la Ley de Uso Religioso de Tierras y Personas Institucionalizadas (RLUIPA) no permite que los funcionarios sean demandados personalmente por daños y perjuicios si no aceptaron expresamente esa responsabilidad.

Religión, rastas y libertad religiosa en prisión

Landor cumplía una condena en Luisiana cuando fue trasladado a otro centro penitenciario. Antes del traslado, explicó que temía que las autoridades le cortaran el cabello debido a las reglas de aseo de la prisión.

Para evitarlo, entregó a los funcionarios una copia del caso Ware v. Louisiana Department of Corrections, una decisión previa que establecía límites al corte de cabello de personas rastafaris en centros penitenciarios.

Sin embargo, Landor afirmó que los oficiales ignoraron sus argumentos, lanzaron el documento a la basura y le afeitaron la cabeza.

Tras el incidente, presentó una demanda bajo la RLUIPA, una ley federal que protege la práctica religiosa de personas recluidas en instituciones que reciben fondos federales.

La decisión de la Corte Suprema

El juez Neil Gorsuch, quien escribió la opinión mayoritaria, señaló que los funcionarios individuales no pueden ser responsabilizados porque no dieron su consentimiento para asumir ese tipo de demandas bajo la ley federal.

“El caso del Sr. Landor no puede proceder contra ellos, del mismo modo que una demanda por incumplimiento de contrato no podría proceder contra un demandado que nunca celebró un contrato”, escribió Gorsuch.

La jueza Ketanji Brown Jackson, en desacuerdo con la mayoría, afirmó que la decisión deja sin una vía de reparación a presos que denuncian violaciones a su libertad religiosa.

“Los presos como Landor, que sufren violaciones de su libertad religiosa en las cárceles estatales —por muy flagrantes que sean— a menudo quedan desamparados”, señaló Jackson.

La Corte Suprema no determinó si el corte de cabello de Landor violó sus derechos religiosos, sino que resolvió la cuestión legal sobre si podía reclamar una compensación económica directamente contra los funcionarios.

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