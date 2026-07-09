Gobernador de Texas ordena investigar a un hospital por presuntamente ofrecer turismo de maternidad

Greg Abbott, gobernador de Texas, ordena poner en marcha una investigación ante la sospecha de que un hospital público en la entidad presuntamente ofrece paquetes de maternidad para extranjeros interesados en que sus hijos nazcan en territorio estadounidense para adquirir la nacionalidad de manera automática.

A través de una carta enviada a Stephanie Muth, comisionada ejecutiva de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, el mandatario republicano mencionó que el Mission Regional Medical Center anunciaba en países extranjeros “paquetes de nacimiento en el sur de Texas”.

“El turismo de maternidad es una práctica ilegal que explota la extraordinaria hospitalidad que Estados Unidos y Texas ofrecen a millones de viajeros extranjeros cada año.

Miles de viajeros extranjeros llegan a Estados Unidos con falsas pretensiones para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos.

La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) debe investigar al hospital, una instalación que regula, por cualquier violación de la ley estatal y las obligaciones contractuales”, indicó.

(Crédito: Eric Gay / AP)

El hospital señalado es público y se ubica al norte de la frontera entre Texas y México, en una ciudad llamada Mission desde donde opera sin fines de lucro bajo la regulación de HHSC.

En respuesta a la investigación en que se determinará la situación de la institución de salud, un portavoz negó que el personal promueva este tipo de actividad ilegal y para aclarar la situación se comprometió a colaborar con las autoridades respectivas.

“Los materiales de marketing relacionados con los servicios de maternidad ya no se utilizan debido a un malentendido involuntario.

Tenemos la intención de colaborar de forma transparente con las autoridades locales y estatales. Nuestro objetivo principal sigue siendo brindar atención segura y de alta calidad a todas las pacientes que solicitan nuestros servicios”, aseguró.

Ante el incremento desproporcionado entre hijos de inmigrantes carentes de estatus legal nacidos en territorio estadounidense y de otros dados a luz por madres extranjeras que suelen estar paso o temporalmente en el país, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, advirtió en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News que el gobierno federal en turno contempla la opción de limitar la entrada a la nación de mujeres extranjeras embarazadas.

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