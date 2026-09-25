Republicanos lanzan una ofensiva millonaria para salvar a Ken Paxton en Texas

Los republicanos podrían terminar gastando entre $150 millones y $200 millones para respaldar al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la carrera por el Senado, de acuerdo con información publicada por Punchbowl News.

El medio informó Texas PAC, el super PAC estatal vinculado al Senate Leadership Fund, añadió más de $35 millones a sus reservas de publicidad televisiva, elevando el monto por encima de $100 millones destinado a apoyar a Paxton frente al demócrata James Talarico.

La cifra resulta especialmente llamativa porque Texas ha sido durante décadas un territorio favorable a los republicanos en las elecciones estatales. Sin embargo, la contienda de 2026 se ha convertido en una de las carreras al Senado que más atención y recursos está recibiendo.

El Texas Tribune confirmó el aumento del gasto publicitario y reportó que el desembolso republicano total para la elección general ya superaba los $140 millones a finales de septiembre. Esa cantidad incluye más de $19 millones de Lone Star Liberty PAC y más de $16 millones de MAGA Inc.

Cornyn ya había advertido sobre el costo

El actual escenario también recupera una advertencia que el senador republicano John Cornyn hizo durante las primarias, cuando competía contra Paxton por la nominación.

“Intentaba advertir a la gente de que, si de verdad querían conservar el escaño, yo sería una opción más segura”, dijo Cornyn, según la información citada por el medio citado. También señaló que los recursos utilizados en Texas no podrían destinarse a otros estados competitivos.

La preocupación por el costo no era nueva. Durante las primarias, el liderazgo republicano había respaldado a Cornyn precisamente con el argumento de que su candidatura permitiría al partido utilizar recursos en otros estados. El medio había reportado que el Senate Leadership Fund calculaba que una candidatura de Paxton podría requerir entre $200 millones y $250 millones para mantener el escaño republicano.

Mientras tanto, los sondeos recientes muestran una contienda estrecha. El Texas Politics Project registró a Talarico con 50% frente a 44% de Paxton en una encuesta de NPR/Marist realizada del 17 al 20 de septiembre, aunque otras mediciones recientes muestran diferencias mucho menores.

El dato central de la carrera, por ahora, es el volumen de recursos que ambos partidos están movilizando para una elección que históricamente no había exigido semejante inversión republicana.

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