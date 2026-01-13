Tras 10 años, este estado vuelve a reportar muertes pediátricas por gripe

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Dakota del Norte confirmó la muerte de dos niños a causa de complicaciones relacionadas con la gripe. Estas son las primeras muertes infantiles reportadas en el estado en una década, con un total de cinco muertes por gripe registradas en la presente temporada.

Hasta el 3 de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron sobre 17 muertes pediátricas a nivel nacional. Los niños fallecidos en Dakota del Norte eran menores de 10 años, pero aún no se han proporcionado más detalles sobre su identidad o circunstancias.

Aunque Dakota del Norte reporta muertes, otros estados como Michigan, Oregón y Utah han presentado su mayor actividad gripal en esta temporada. Sin embargo, se han comenzado a observar signos de disminución a nivel nacional, con una reducción en la tasa de consultas médicas por enfermedades respiratorias, pasando de un 8,2% a un 7,2% en la semana anterior.

A pesar de las señales de disminución, se anticipa que la actividad gripal se mantenga elevada en las próximas semanas, lo que sigue planteando riesgos, especialmente entre la población más vulnerable.

Medidas de prevención de gripe en los niños

La vacunación anual contra la gripe es la medida más efectiva para proteger a los niños mayores de 6 meses, reduciendo significativamente el riesgo de infección y complicaciones graves. Además, enseñarles a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos elimina gérmenes y previene la propagación del virus.

Higiene respiratoria. Cubrir la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar minimiza la dispersión de gotículas infecciosas. Desinfectar superficies de alto contacto como juguetes, pomos de puertas y mesas, junto con ventilar los espacios, reduce la concentración de virus en el ambiente.

Evitar contactos de riesgo. Mantener a los niños alejados de personas enfermas y evitar compartir utensilios, vasos o juguetes no desinfectados previene contagios directos. En entornos escolares, quedarse en casa con síntomas como fiebre fortalece la protección colectiva.

Fortalecer defensas. Promover una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, sueño adecuado y actividad física diaria robustece el sistema inmunitario infantil. Usar cubrebocas en lugares concurridos añade una capa extra de prevención durante temporadas de alta circulación viral.

Síntomas de la gripe a vigilar

Los padres deben vigilar síntomas como fiebre alta repentina, tos seca y fatiga extrema en sus hijos con gripe, ya que estos indican una infección más severa que un resfriado común. Otros signos incluyen dolores musculares, escalofríos y pérdida de apetito, que suelen aparecer rápidamente.

Síntomas comunes. La gripe en niños provoca fiebre superior a 38.5 °C, dolor de garganta, congestión nasal y cansancio generalizado. También pueden presentar náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en bebés que se muestran irritables o “con mal aspecto”.

Signos de alerta. Busque atención médica inmediata si hay dificultad para respirar, labios azulados, deshidratación (boca seca, sin lágrimas) o fiebre que regresa tras mejorar. En infantes menores de 12 semanas, cualquier fiebre requiere evaluación urgente; convulsiones o rechazo total a caminar también son emergencias.

