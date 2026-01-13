Más que una golosina y diversión: mascar chicle también puede ayudarte a concentrar y aliviar el estrés

Históricamente, los humanos han masticado goma de mascar durante miles de años, comenzando con la corteza de abeto en Escandinavia. Culturas antiguas, como los griegos, nativos americanos y mayas, también utilizaban resinas de árboles por placer y efectos calmantes.

En el siglo XIX, William Wrigley Jr. revolucionó el chicle, convirtiéndolo en un hábito de consumo masivo a través de innovadoras estrategias de marketing, promoviendo sus marcas como herramientas para calmar los nervios y aumentar la concentración.

Ahora, más allá de ser una golosina casual, el chicle se está reconociendo como una herramienta potencialmente útil para la salud mental.

Investigaciones recientes indican que masticar chicle puede influir en la actividad cerebral relacionada con la atención y la regulación del estrés. Estudios usando técnicas de imagen cerebral muestran cambios en la actividad en regiones vinculadas a la concentración y el control emocional.

“Si estás realizando una tarea bastante aburrida durante mucho tiempo, masticar parece ayudar con la concentración”, señaló Crystal Haskell-Ramsay, profesora de psicología biológica en la Universidad de Northumbria, a National Geographic, citado por Fox News.

Concentración y manejo del estrés

El mecanismo detrás de estos beneficios cognitivos es fascinante. Al masticar, activamos el sistema de alerta del cerebro sin generar una respuesta de estrés completa. Es como si le diéramos al cerebro una señal de que necesita estar activo y preparado, pero sin la carga de ansiedad que acompaña situaciones verdaderamente estresantes. Esta activación moderada del sistema nervioso puede ser justo lo que necesitamos para mantenernos enfocados en ambientes monótonos o durante tareas repetitivas que normalmente nos harían perder la concentración.

En relación con el estrés, mascar chicle parece funcionar como un mecanismo de reducción de la tensión. El movimiento rítmico y repetitivo tiene un efecto casi meditativo que puede ayudar a calmar la mente. Además, varios estudios han encontrado que las personas que mastican chicle regularmente reportan niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, en comparación con quienes no lo hacen. Esta reducción en los marcadores biológicos del estrés se correlaciona con sensaciones subjetivas de mayor calma y bienestar.

El chicle también puede servir como una distracción saludable de hábitos nerviosos menos deseables. Muchas personas recurren a morderse las uñas, tamborilear con los dedos o comer en exceso cuando están ansiosas. Mascar chicle ofrece una alternativa que mantiene la boca ocupada y proporciona una válvula de escape para la tensión física sin las consecuencias negativas de otros comportamientos compulsivos. Esta sustitución de hábitos puede ser particularmente útil para personas que están intentando dejar de fumar o reducir la ingesta de snacks poco saludables.

Límites de la efectividad

A pesar de algunos beneficios en situaciones de estrés leve, la goma de mascar no mejora consistentemente la ansiedad en situaciones altamente estresantes y no proporciona evidencia clara de mejora en la memoria.

Aunque el chicle sin azúcar puede ayudar a reducir caries, especialistas advierten sobre sus efectos negativos potenciales. Se sugieren investigaciones futuras para explorar más a fondo las aplicaciones terapéuticas y los impactos a largo plazo del hábito de masticar chicle.

No todo es positivo

Algunos ingredientes comunes en el chicle, como el azúcar y los edulcorantes artificiales, pueden tener efectos negativos en la salud bucal y digestiva. El consumo excesivo de estos productos también podría contribuir a problemas mandibulares o gastrointestinales.

Azúcares. El azúcar presente en chicles tradicionales alimenta bacterias orales, aumentando el riesgo de caries y desmineralización dental. Favorece la producción de ácidos que erosionan el esmalte.

Edulcorantes artificiales. Ingredientes como aspartamo, sacarina, sorbitol y xilitol en chicles sin azúcar pueden causar problemas digestivos como gases, diarrea, irritación intestinal y acidez si se consumen en exceso. El sorbitol actúa como laxante, y el aspartamo genera controversia por posibles efectos adversos en dosis altas.

Otros aditivos. Colorantes artificiales (Rojo 40, Azul 1), BHT (antioxidante) y dióxido de titanio se asocian con riesgos como daños nerviosos o efectos cancerígenos en estudios animales. Además, la base plástica del chicle libera microplásticos al masticar.

Expertos tienen la palabra

Masticar chicle dos veces al día durante semanas reduce ansiedad, depresión y fatiga, según un estudio en Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health. Investigaciones de la Universidad de Cardiff confirman mayor alerta, atención sostenida y estado de ánimo positivo, con elevación de frecuencia cardíaca y cortisol que promueve vigilia.

Andrew Smith, psicólogo de la Universidad de Cardiff, observa mejoras en atención durante tareas monótonas, sin diferencias significativas en memoria a largo plazo.

Sin embargo, consideran que los efectos son leves y variables; no todos los ensayos confirman beneficios, y el mecanismo exacto permanece desconocido. Expertos como Jenna Watson comparan el hábito con tic nerviosos que alivian tensión, pero recomiendan moderación para evitar impactos dentales.

