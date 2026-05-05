Tres muertos en crucero desatan alerta mundial sobre hantavirus: investigan cepa de humano a humano

Un crucero en el Atlántico, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, se convirtió en escenario de una emergencia sanitaria internacional tras la muerte de al menos tres pasajeros en un presunto brote de hantavirus, una enfermedad potencialmente mortal propagada por roedores, aunque hay una cepa que puede ser de humano a humano.

La embarcación, el MV Hondius, partió desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, rumbo a Cabo Verde, con cerca de 150 pasajeros y decenas de tripulantes a bordo. Durante la travesía, varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con una infección grave, lo que derivó en una serie de evacuaciones médicas y en la intervención de autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con reportes oficiales y medios internacionales, las víctimas mortales incluyen a un hombre neerlandés de 70 años, su esposa de 69 años y un pasajero alemán. Otros viajeros también desarrollaron síntomas, y al menos uno fue trasladado en estado crítico a un hospital en Sudáfrica.

Un tripulante del MV Hondius publicó un video donde narra la situación que se vive en la embarcación.

“Actualmente estoy a bordo del MV Hondius, y lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”, dijo el pasajero. “No somos solo una historia, no somos solo titulares; somos personas con familias, con vidas, con seres queridos esperándonos en casa”.

El brote generó preocupación global, especialmente por tratarse de un virus poco frecuente en entornos marítimos. Sin embargo, expertos han subrayado que el riesgo de contagio masivo es bajo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó al menos un caso de hantavirus y mantiene bajo investigación otros posibles contagios.

“Hay mucha incertidumbre, y eso es lo más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, continuó el pasajero. “Así que, si ven noticias sobre esto, recuerden que hay personas reales detrás de todo esto y que no es algo que sucede en un lugar lejano. Nos está sucediendo a nosotros ahora mismo”.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores infectados. Las personas pueden contraerlo al inhalar partículas contaminadas presentes en la orina, heces o saliva de estos animales.

Existen dos formas principales de la enfermedad. En América, el virus puede provocar el llamado síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), una afección grave que afecta los pulmones y puede ser mortal en aproximadamente el 30% al 40% de los casos. En Europa y Asia, en cambio, es más común la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), que tiende a ser menos letal.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y malestar general. En los casos más graves, los pacientes pueden desarrollar dificultad respiratoria severa, lo que puede derivar en la muerte si no se recibe atención médica inmediata.

A diferencia de otros virus respiratorios, el hantavirus no se transmite fácilmente de persona a persona. Solo algunas cepas, como la denominada “Andes”, presente en Sudamérica, han mostrado capacidad limitada de contagio entre humanos en condiciones específicas.

Un brote bajo investigación

Las autoridades sanitarias investigan el origen del brote en el crucero. Una de las hipótesis es que el contagio se produjo antes del embarque, posiblemente durante actividades en regiones del sur de América donde el virus es endémico.

El barco permaneció varios días frente a la costa de Cabo Verde sin autorización para atracar, mientras se evaluaba la situación sanitaria y se implementaban medidas de aislamiento.

Por su parte, Oceanwide Expeditions ha señalado que está colaborando con las autoridades médicas y gestionando la evacuación de los pacientes, además de reforzar los protocolos de salud a bordo.

Aunque el hantavirus sigue siendo una enfermedad rara, este incidente ha puesto de relieve los riesgos sanitarios en viajes a regiones remotas y la importancia de la vigilancia epidemiológica en entornos cerrados como los cruceros.

Nota: Este artículo se escribió con apoyo de IA.