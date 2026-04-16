window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Pentágono arremete contra la prensa por cobertura “negativa” de guerra en Irán

Las críticas a la prensa ocurren mientras Washington busca consolidar el respaldo interno a su estrategia militar contra Irán

El gobierno de Trump ha insistido en presentar la operación como un “éxito histórico”.

El gobierno de Trump ha insistido en presentar la operación como un “éxito histórico”. Crédito: Kevin Wolf | AP

Avatar de Armando Hernández

Por  Armando Hernández

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticó duramente a la prensa por lo que calificó como una “cobertura implacablemente negativa” del conflicto en Irán, en medio de nuevas tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y los medios de comunicación.

Durante una comparecencia en el Pentágono, Hegseth afirmó: “Simplemente no puedo evitar notar el interminable torrente de basura, la cobertura implacablemente negativa que ustedes no pueden resistirse a difundir, a pesar del histórico e importante éxito de este esfuerzo y del éxito de nuestras tropas”.

El funcionario defendió la actuación militar estadounidense en la guerra contra Irán y acusó a los medios de ignorar lo que considera logros en el terreno.

Hegseth también estableció paralelismos con la cobertura de la retirada de Afganistán durante el gobierno de Joe Biden, a la que calificó como “desastrosa y vergonzosa”, sugiriendo que en ese caso los medios fueron más complacientes.

En un tono inusual, el jefe del Pentágono incluso aconsejó a los periodistas sobre cómo redactar titulares y cuestionó directamente la línea editorial de la prensa tradicional.

Además, recurrió a referencias religiosas para ilustrar su crítica:
“Nuestra prensa es exactamente igual a esos fariseos… la prensa tradicional que odia a Trump”, dijo, aludiendo a un pasaje del Nuevo Testamento.

Las declaraciones se producen en un contexto de fricción creciente entre el Pentágono y los medios. De acuerdo con The Washington Post, el Departamento de Defensa llegó a excluir a fotorreporteros de ruedas de prensa tras la publicación de imágenes consideradas “poco favorables” del secretario.

Asimismo, la dependencia ha reducido la frecuencia de sus conferencias informativas y ha limitado el acceso a detalles sobre operaciones militares, lo que ha generado críticas por falta de transparencia.

En meses recientes, el Pentágono también retiró credenciales a varios medios que cubrían de forma permanente la institución, tras desacuerdos sobre nuevas reglas restrictivas; la medida fue posteriormente revertida por tribunales, en un caso que especialistas consideran un precedente relevante para la libertad de prensa en EE.UU.

Sigue leyendo:

En esta nota

Irán Pete Hegseth
Trending
Contenido Patrocinado
Trending