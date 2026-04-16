Pentágono arremete contra la prensa por cobertura “negativa” de guerra en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticó duramente a la prensa por lo que calificó como una “cobertura implacablemente negativa” del conflicto en Irán, en medio de nuevas tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y los medios de comunicación.

Durante una comparecencia en el Pentágono, Hegseth afirmó: “Simplemente no puedo evitar notar el interminable torrente de basura, la cobertura implacablemente negativa que ustedes no pueden resistirse a difundir, a pesar del histórico e importante éxito de este esfuerzo y del éxito de nuestras tropas”.

El funcionario defendió la actuación militar estadounidense en la guerra contra Irán y acusó a los medios de ignorar lo que considera logros en el terreno.

.@SECWAR delivered a message to our warriors:



“STAY FOCUSED. Block out the noise—stay aggressive. You are showing the world what it means to be an American warrior.



YOU ARE MAKING THIS BUILDING AND THE AMERICAN PEOPLE PROUD. WE PRAY FOR YOU EVERY DAY AND WE HAVE YOUR BACK IN… pic.twitter.com/ip5f8E5fk3 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 16, 2026

Hegseth también estableció paralelismos con la cobertura de la retirada de Afganistán durante el gobierno de Joe Biden, a la que calificó como “desastrosa y vergonzosa”, sugiriendo que en ese caso los medios fueron más complacientes.

En un tono inusual, el jefe del Pentágono incluso aconsejó a los periodistas sobre cómo redactar titulares y cuestionó directamente la línea editorial de la prensa tradicional.

Además, recurrió a referencias religiosas para ilustrar su crítica:

“Nuestra prensa es exactamente igual a esos fariseos… la prensa tradicional que odia a Trump”, dijo, aludiendo a un pasaje del Nuevo Testamento.

Las declaraciones se producen en un contexto de fricción creciente entre el Pentágono y los medios. De acuerdo con The Washington Post, el Departamento de Defensa llegó a excluir a fotorreporteros de ruedas de prensa tras la publicación de imágenes consideradas “poco favorables” del secretario.

Asimismo, la dependencia ha reducido la frecuencia de sus conferencias informativas y ha limitado el acceso a detalles sobre operaciones militares, lo que ha generado críticas por falta de transparencia.

En meses recientes, el Pentágono también retiró credenciales a varios medios que cubrían de forma permanente la institución, tras desacuerdos sobre nuevas reglas restrictivas; la medida fue posteriormente revertida por tribunales, en un caso que especialistas consideran un precedente relevante para la libertad de prensa en EE.UU.

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