Pentágono arremete contra la prensa por cobertura “negativa” de guerra en Irán
Las críticas a la prensa ocurren mientras Washington busca consolidar el respaldo interno a su estrategia militar contra Irán
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, criticó duramente a la prensa por lo que calificó como una “cobertura implacablemente negativa” del conflicto en Irán, en medio de nuevas tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y los medios de comunicación.
Durante una comparecencia en el Pentágono, Hegseth afirmó: “Simplemente no puedo evitar notar el interminable torrente de basura, la cobertura implacablemente negativa que ustedes no pueden resistirse a difundir, a pesar del histórico e importante éxito de este esfuerzo y del éxito de nuestras tropas”.
El funcionario defendió la actuación militar estadounidense en la guerra contra Irán y acusó a los medios de ignorar lo que considera logros en el terreno.
Hegseth también estableció paralelismos con la cobertura de la retirada de Afganistán durante el gobierno de Joe Biden, a la que calificó como “desastrosa y vergonzosa”, sugiriendo que en ese caso los medios fueron más complacientes.
En un tono inusual, el jefe del Pentágono incluso aconsejó a los periodistas sobre cómo redactar titulares y cuestionó directamente la línea editorial de la prensa tradicional.
Además, recurrió a referencias religiosas para ilustrar su crítica:
“Nuestra prensa es exactamente igual a esos fariseos… la prensa tradicional que odia a Trump”, dijo, aludiendo a un pasaje del Nuevo Testamento.
Las declaraciones se producen en un contexto de fricción creciente entre el Pentágono y los medios. De acuerdo con The Washington Post, el Departamento de Defensa llegó a excluir a fotorreporteros de ruedas de prensa tras la publicación de imágenes consideradas “poco favorables” del secretario.
Asimismo, la dependencia ha reducido la frecuencia de sus conferencias informativas y ha limitado el acceso a detalles sobre operaciones militares, lo que ha generado críticas por falta de transparencia.
En meses recientes, el Pentágono también retiró credenciales a varios medios que cubrían de forma permanente la institución, tras desacuerdos sobre nuevas reglas restrictivas; la medida fue posteriormente revertida por tribunales, en un caso que especialistas consideran un precedente relevante para la libertad de prensa en EE.UU.
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