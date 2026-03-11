Pentágono veta a fotorreporteros por imágenes “poco favorables” de Pete Hegseth

El Departamento de Defensa de Estados Unidos restringió el acceso de fotorreporteros a recientes conferencias de prensa relacionadas con la ofensiva militar contra Irán, después de que asesores del secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaran molestia por fotografías que consideraron “poco favorables” para el titular del Pentágono, según reportó el diario The Washington Post.

La controversia estalló tras la rueda de prensa del pasado 2 de marzo, la primera intervención formal de Hegseth junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, desde que se iniciaran los bombardeos conjuntos con Israel contra Irán. Agencias de renombre mundial como Associated Press (AP), Reuters y Getty Images enviaron a sus profesionales para documentar el momento histórico. Sin embargo, el resultado estético no fue del agrado del Pentágono.

De acuerdo con fuentes citadas por The Washington Post, el personal de Hegseth expresó su descontento con el aspecto del secretario en las imágenes publicadas. La respuesta institucional no se hizo esperar: los fotógrafos de prensa fueron excluidos de las siguientes sesiones informativas del 4 y 10 de marzo.

Thank you to everyone who read and commented on our story about the Pentagon shutting out photographers for publishing "unflattering" photos of Defense Sec. Pete Hegseth.



Pentágono niega censura y alega problemas de espacio

Funcionarios del Pentágono rechazaron las versiones de que la decisión tenga relación con las fotografías publicadas. El portavoz del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, afirmó que la medida responde únicamente a limitaciones logísticas en la sala de prensa.

“Para utilizar eficazmente el espacio en la sala de prensa del Pentágono, permitimos un representante por medio de comunicación sin credenciales permanentes”, señaló Wilson en declaraciones difundidas por el portal Military.com.

El funcionario añadió que el propio departamento publica fotografías oficiales de las conferencias de prensa de manera inmediata en internet para que puedan ser utilizadas por el público y los medios de comunicación.

“Si eso perjudica el modelo de negocio de ciertos medios, deberían considerar solicitar una acreditación de prensa del Pentágono”, agregó.

No obstante, reportes de la agencia Associated Press indicaron que la exclusión de fotógrafos rompe con una práctica histórica que permitía la presencia de fotoperiodistas en las sesiones informativas del Departamento de Defensa.

La decisión de limitar el acceso de fotoperiodistas ha reavivado el debate sobre la transparencia del gobierno en tiempos de guerra y el papel de la prensa en la supervisión de las acciones militares de Estados Unidos. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Tensiones crecientes entre el Pentágono y los medios

La controversia se produce en medio de una relación cada vez más tensa entre el Pentágono y los principales medios de comunicación del país.

En octubre de 2025, varios medios tradicionales, entre ellos The New York Times, CNN y Associated Press, renunciaron a sus credenciales de acceso después de que el Departamento de Defensa impusiera nuevas normas que limitaban el uso de fuentes y la solicitud de información no autorizada.

La disputa derivó incluso en una demanda judicial presentada por The New York Times contra el Pentágono, argumentando que las restricciones violan las garantías constitucionales sobre libertad de prensa y acceso a información de interés público.

La purga de periodistas críticos ha transformado la fisonomía de la sala de prensa del Pentágono. Donde antes se sentaban reporteros de carrera, hoy predominan medios de tendencia conservadora y aliados del movimiento MAGA, como Gateway Pundit, Human Events y el sitio del director de MyPillow, Mike Lindell.

El secretario de prensa, Sean Parnell, ha defendido esta transición calificándola como la llegada de una “próxima generación” de comunicadores, lanzando dardos contra los medios tradicionales a los que acusa de “autodeportarse” por no aceptar las nuevas y estrictas normas de acceso.

Las restricciones actuales también se producen en un contexto político marcado por los constantes enfrentamientos entre el gobierno del presidente Donald Trump y varios medios de comunicación, a los que el mandatario ha acusado reiteradamente de difundir información sesgada o hostil hacia su administración.

