EE.UU. pide a sus ciudadanos resguardarse en México tras ola de violencia por muerte de “El Mencho”

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante la ola de violencia registrada en varias regiones del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, principal líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, indicó la representación diplomática en un mensaje difundido en redes sociales.

La advertencia aplica para el estado de Jalisco —incluidas las ciudades de Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara—, así como Tamaulipas, y áreas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

Mexico: Due to ongoing security operations and related road blockages and criminal activity, U.S. citizens in the following locations should shelter in place until further notice: Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Tamaulipas State (including… pic.twitter.com/mYXVfMSvmT — TravelGov (@TravelGov) February 22, 2026

Violencia tras operativo federal

“El Mencho”, de 56 años, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, según confirmaron fuentes del Gobierno de México.

El líder del CJNG era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” y de destruir “innumerables vidas” mediante el tráfico de fentanilo. Estados Unidos ofrecía hasta $15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, y había declarado al CJNG como organización terrorista desde el año pasado.

Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a negocios en Jalisco y otros estados, en lo que autoridades consideran una reacción del grupo criminal.

Alias “El Mencho” era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Crédito: EFE

Recomendaciones a ciudadanos estadounidenses

La misión diplomática estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar áreas donde haya presencia de fuerzas del orden, minimizar movimientos innecesarios, no acercarse a multitudes y mantenerse informados a través de medios locales.

También sugirió compartir la ubicación con familiares y amigos y seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas. En caso de emergencia, recordó que se debe llamar al 911.

🚨 Activan mapa en tiempo real para seguir los bloqueos en el país tras los hechos ligados al líder del #CJNG.https://t.co/XWv4681vHN pic.twitter.com/89fkbqEit3 — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 22, 2026

Colaboración bilateral y saldo del operativo

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el operativo contó con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos. Durante la acción, tres militares resultaron heridos de gravedad tras un ataque de integrantes del CJNG.

Según el comunicado oficial, cuatro presuntos narcotraficantes murieron en el enfrentamiento y otros tres fallecieron mientras eran trasladados a Ciudad de México. Además, dos integrantes del CJNG fueron detenidos y se aseguraron armas y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir unidades blindadas.

🚨 #ÚltimaHora | Sujetos incendian unidades en la autopista México–Puebla con dirección a la capital poblana; en la zona ya laboran cuerpos de emergencia



Tome precauciones si circula por la vialidad#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/bp5sasGkhv — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 22, 2026

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, felicitó a las fuerzas mexicanas por el abatimiento de “El Mencho”, a quien describió como “uno de los capos de la droga más sangrientos y despiadados”. Señaló que se trata de un hito para México, Estados Unidos y la región, aunque expresó preocupación por los bloqueos registrados tras el operativo.

Impacto en el transporte aéreo

En Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco, el aeropuerto reportó alteraciones en el tráfico aéreo y pidió a la población tomar precauciones por situaciones imprevistas en las rutas cercanas.

Las aerolíneas Air Canada y United Airlines cancelaron temporalmente sus vuelos hacia ese destino, según informó Reuters. United confirmó que sus operaciones hacia Puerto Vallarta quedaron suspendidas.

Due to an ongoing security situation in Puerto Vallarta impacting the @VallartaAirport, Air Canada has temporarily suspended operations there today. We are monitoring the situation and in contact with local authorities who are working to resolve the issue. (1/2) pic.twitter.com/BqV0hGIL4l — Air Canada (@AirCanada) February 22, 2026

Mientras continúan los operativos de seguridad y los bloqueos en diversas zonas, la embajada estadounidense mantiene vigente su recomendación de resguardo hasta nuevo aviso.

Sigue leyendo:

–Matan en operativo a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

–Ola de violencia sacude a más de 10 estados de México tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG