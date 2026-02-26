Capturan a 4 de los 23 reos que se fugaron durante la ola de violencia en Jalisco

Cuatro días después de la ola de violencia registrada en diversas regiones de México como respuesta del crimen organizado a la muerte de “El Mencho”, la situación poco a poco vuelve a la normalidad.

Uno de los hechos violentos se produjo en el centro penitenciario de Puerto Vallarta, Jalisco, donde hombres armados atacaron las instalaciones y 23 prisioneros se fugaron.

Esto ha provocado una intensa búsqueda por parte de autoridades estatales y federales, logrando hasta el momento la recaptura de 4 reos.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al señalar que mediante labores de inteligencia se logró ubicar a 4 de los 23 criminales.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx , personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero.

“Derivado de los hechos registrados el domingo 22 de febrero, cuando dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario estatal y extrajeron a 23 personas privadas de la libertad, se activaron protocolos de búsqueda interinstitucional, con el despliegue de personal operativo y el inicio inmediato de trabajos de inteligencia, análisis de información y labores de campo”, señala un comunicado de prensa.

“Como parte de estas acciones, se elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertamientos interinstitucionales y migratorios, y se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas”, añade el documento.

Resultado de estos trabajos coordinados, los 4 prófugos de la justicia fueron ubicados y detenidos en la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener las labores de búsqueda, fortalecer la coordinación operativa y continuar con la localización del resto de las personas evadidas, para garantizar la seguridad y el Estado de derecho”, concluye el comunicado.

