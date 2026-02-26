“¡Gracias, héroes mexicanos!”: Ejército rinde emotivo homenaje a los militares caídos durante operativo contra “El Mencho”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó una ceremonia solemne en la Base Aérea Militar número cinco, en Zapopan, para despedir a los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber tras los enfrentamientos derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un acto protocolario considerado uno de los más significativos dentro de la tradición castrense, los féretros fueron cubiertos con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor por parte de las autoridades militares. Durante la ceremonia se realizó el pase de lista del personal fallecido, seguido por la interpretación del toque militar de silencio por parte de la banda de guerra, como recordatorio a los soldados caídos.

Posteriormente, se llevó a cabo la lectura de una semblanza dedicada a los elementos que perdieron la vida, destacando su trayectoria y compromiso institucional. La bandera le fue entregada a sus familias como símbolo del honor y gratitud de la nación, mientras que representantes de la Sedena expresaron condolencias oficiales resaltando el sentido del deber que distinguió a los homenajeados.

De acuerdo con información de MVS Noticias, al concluir el homenaje los cuerpos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a sus lugares de origen, donde sus familiares les darán el último adiós y continuarán con los servicios funerarios correspondientes.

🔴🇲🇽 Rinden homenaje a militares caídos durante operativo que llevó al abatimiento de ‘El Mencho’ en Jalisco



Este miércoles se realizó un homenaje a los soldados que murieron el domingo pasado al repeler las agresiones de la delincuencia organizada, tras la detención y muerte de… pic.twitter.com/kFRExEZb4Y — Milenio (@Milenio) February 26, 2026

Según cifras oficiales presentadas por el gabinete de seguridad federal, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en los enfrentamientos registrados tras el operativo en Jalisco, además de un custodio y un integrante de la fiscalía estatal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que las agresiones se concentraron principalmente en Jalisco, donde se reportaron seis ataques directos contra fuerzas federales.

En sus redes sociales, la Sedena expresó: “¡Gracias, héroes mexicanos! El sacrificio de nuestros héroes caídos no será olvidado”. Las autoridades informaron que 30 presuntos miembros del CJNG fueron abatidos en distintos enfrentamientos, mientras que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país. Durante la operación directa en la zona boscosa de Jalisco murieron ocho presuntos delincuentes y tres militares; otros tres elementos del Ejército fallecieron mientras recibían atención médica.

Otros homenajes

Previo al inicio del partido amistoso de la Selección Mexicana contra Islandia en el Estadio de Querétaro, elementos de la Sedena pidieron un minuto de silencio en memoria de los elementos caídos.

Durante la ceremonia de protocolo inicial, personal del ejército entonó el toque de silencio y el sonido local solicitó a la afición guardar silencio, a lo que el público respondió manteniéndose de pie y respetando el protocolo militar.

Sin duda lo mejor del partido de ayer fue el emotivo homenaje que le hicieron a los soldados que dieron su vida defendiendo a México frente a los terroristas del CJNG.



Honor y gratitud eterna. 🇲🇽pic.twitter.com/xwuEvPEgGZ — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) February 26, 2026

El cuerpo técnico de Javier Aguirre y los jugadores de ambas selecciones también participaron en este acto cívico permaneciendo firmes en la cancha, y al terminar el minuto de silencio, la afición brindó un extenso aplauso en nombre de los elementos fallecidos.

Asimismo, la Cámara de Diputados rindió un homenaje luctuoso y guardó un minuto de silencio y otro de aplausos en memoria de los integrantes de las fuerzas armadas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, encabezó la sesión solemne para conmemorar el Día del Ejército Mexicano y envió condolencias a las familias de los elementos fallecidos, reconociendo el compromiso militar en el fortalecimiento del país.

“El Ejército Mexicano ha defendido con honor una batalla cruenta en donde por cierto lamentablemente perdieron la vida algunos de sus integrantes. Me parece que es muy oportuna esta sesión de reconocimiento a los hombres y mujeres que han destinado su vida para la defensa de la Patria. Un reconocimiento institucional de la Cámara de Diputados al Ejército Mexicano”, expresó López Rabadán.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pésame a las familias y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, afirmando que “el pueblo de México debe sentirse orgulloso”. Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, lamentó la pérdida de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

