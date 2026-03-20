El multimillonario Mark Cuban elogia la estrategia de Donald Trump para abaratar los medicamentos

Después de haber sido uno de los principales magnates que apoyaban a los demócratas para continuar al frente de la Casa Blanca, el multimillonario Mark Cuban ahora optó por elogiar la estrategia de Donald Trump para abaratar los medicamentos en Estados Unidos.

En 2024, el habilidoso inversionista de Pensilvania decidió alejarse de los republicanos a quienes había apoyado desde hacia años atrás y en su lugar eligió participar en algunos eventos de recaudación de fondos en favor de la candidatura demócrata de Jo Biden.

“Si tuvieran su último velorio, y fuera él contra Trump, y le dieran la extremaunción, igual votaría por Joe Biden”, expresó.

Sin embargo, a casi dos años de distancia, Cuban reconoce el trabajo realizado por la administración Trump para disminuir los precios de los medicamentos a través de la plataforma TrumpRX, la cual fue puesta en operación el mes pasado.

“Todos quieren que critique a TrumpRx. La realidad es que les ahorra dinero a los pacientes en tratamientos de FIV y otros medicamentos. Mucho dinero. En mi opinión, cualquier cosa que les ahorre dinero a los pacientes es una victoria”, escribió Cuban en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Durante meses, Mark Cuban afirmó no volver a votar por Donald Trump. (Crédito: Tony Gutiérrez / AP)

TrumpRX ofrece precios con descuento para 54 medicamentos recetados, incluyendo los dirigidos a tratamientos para hacerle frente a enfermedades como la diabetes, arritmias, acidez estomacal y fertilidad.

La clave para lograr precios más bajos radica en que los fármacos son versiones de marca comercializadas de manera directa dejando fuera a los intermediarios.

Aunque TrumpRX no vende fármacos directamente, funciona como un portal informativo donde las personas pueden localizar cupones y precios baratos en medicamentos de marca ampliamente utilizados para tratar enfermedades crónicas.

“Los precios de los medicamentos en Estados Unidos bajarán drásticamente y pronto serán los más bajos del mundo desarrollado”, anticipó el presidente desde diciembre.

Para lograr dicho objetivo, ofreció exenciones a las tarifas arancelarias durante al menos tres años, siempre y cuando se cumplan con los compromisos de mantener los precios bajos.

En la lista de laboratorios farmacéuticos dispuestos a colaborar con el gobierno figuran: Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Genentech, Gilead Science, GSK, Merck, Novartis y Sanofi.

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