Agüero, Henry, Romario y Buffón, entre las estrellas del primer Mundial de Leyendas en Brasil

Río de Janeiro será la sede de la primera edición del World Legends Cup, un nuevo torneo internacional que reunirá a figuras históricas del fútbol mundial y que tendrá lugar este año en Brasil. El certamen contará con la participación de 160 exfutbolistas de ocho países y buscará combinar el carácter competitivo con un fuerte componente simbólico y generacional, según explicaron sus organizadores durante la presentación oficial.

Entre los nombres confirmados destacan el brasileño Romário, el argentino Sergio Agüero, el francés Thierry Henry, el italiano Gianluigi Buffon y el español Carles Puyol, todos referentes de distintas épocas y campeones en los escenarios más importantes del fútbol internacional. El torneo marcará el inicio de un proyecto global cuyas próximas ediciones ya fueron asignadas a Arabia Saudí, China y Estados Unidos.

World Legends Cup vai reunir mais de 170 ex-jogadores no Rio; Zico vai ser o técnico do Brasil



A primeira edição terá oito seleções formadas por jogadores lendários de cada país: Brasil, Argentina, Nigéria, Arábia Saudita, França, Itália, Holanda e Espanha.



Assista à… pic.twitter.com/1bIOYwrXSL — Jornal Nacional (@jornalnacional) February 3, 2026

“No será solo una exhibición. También será una competición y los jugadores que ya aceptaron la invitación han dicho que están muy entusiasmados por volver a competir y por la posibilidad de disputar un título mundial”, afirmó el fundador y presidente del World Legends Cup, el empresario saudí Nasr Jawid Buyadi.

Aunque todavía no se anunció una fecha oficial, los organizadores señalaron que la edición inaugural se disputará probablemente en el segundo semestre del año. Está previsto que los siete partidos de eliminación directa se jueguen en el estadio olímpico Nilton Santos, mientras que la final se celebrará en el estadio Maracaná, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

Selecciones, capitanes y un formato competitivo

La lista de selecciones participantes incluye a Argentina, Brasil, España, Francia, Italia, Países Bajos, Arabia Saudí y Nigeria. Cada equipo contará con un capitán de alto perfil y un entrenador que también dejó huella como jugador. Argentina será liderada por Sergio Agüero y dirigida por Gabriel Batistuta, mientras que Brasil tendrá a Cafú como capitán y a Zico en el banquillo.

España estará encabezada por Carles Puyol con Fernando Hierro como técnico, y Francia tendrá a Thierry Henry como referente en la cancha y a Patrick Vieira como entrenador. Italia contará con Gianluigi Buffon como capitán y Paolo Maldini como estratega. Completan el cuadro Países Bajos, con Clarence Seedorf y Ruud Gullit; Arabia Saudí, con Yasser Al-Qahtani y Majed Abdullah; y Nigeria, liderada por Nwankwo Kanu y Khalilou Fadiga.

Los partidos se disputarán con un formato especial: dos tiempos de 30 minutos, once jugadores en el campo y nueve suplentes disponibles, con sustituciones ilimitadas. La intención es mantener la intensidad del juego sin perder de vista las características físicas de los participantes.

“Es muy especial para los que ya jugamos fútbol tener la oportunidad de disputar un Mundial como este. Estoy muy feliz de ser uno de los brasileños que tendrá la oportunidad de volver a la cancha para hacer lo que más me gusta, que es jugar fútbol, especialmente en mi ciudad y en el Maracaná”, afirmó Romário.

Durante el evento de presentación también estuvieron presentes Clarence Seedorf, quien forma parte del grupo organizador, además de exjugadores como Javier Saviola, Alessandro Nesta, Emerson y Athirson. “Vendremos con la garra y la competitividad de siempre, aunque sabremos que enfrentaremos a selecciones muy duras. Lo más importante es que podamos disfrutar el torneo y que los niños puedan conocer a los ídolos de sus padres”, señaló Saviola.

Seedorf explicó que ya se ha contactado a unos 120 exfutbolistas y que la respuesta ha sido ampliamente positiva. “Lo único que nos falta es la fecha”, dijo. Buyadi añadió que la expectativa es atraer cerca de 50,000 turistas extranjeros a Río de Janeiro y alcanzar una audiencia potencial de 900 millones de espectadores en 75 países, además de un fuerte impacto en redes sociales.

